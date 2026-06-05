Schmidt: Postignut opći konsenzus o značaju OHR-a za BiH

Visoki predstavnik Christian Schmidt izjavio je u Sarajevu da je na dvodnevnoj sjednici Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, PIC-a, postignut opći konsenzus o značaju OHR-a za Bosnu i Hercegovinu.

Schmidt je naveo da su članovi PIC-a vodili intenzivne konsultacije o sljedećem visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu, te da je pozvao da razgovori o njegovom nasljedniku budu nastavljeni do kraja juna.

Prema njegovim riječima, svi učesnici nadaju se da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima, s ciljem primopredaje dužnosti do kraja juna.

Dodao je da će izabrani kandidat podržati provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i pomoći vlastima Bosne i Hercegovine u provedbi reformi, posebno u vezi s programom “5+2”.

Schmidt je istakao da je ovo bila posljednja sjednica PIC-a kojom je predsjedavao, te zahvalio članovima Upravnog odbora na podršci tokom svog petogodišnjeg mandata.

Tokom sjednice posebna pažnja bila je usmjerena na pripreme Bosne i Hercegovine za Opće izbore u oktobru, kao i na reforme koje provode domaće institucije s ciljem jačanja funkcionalnosti državnog nivoa vlasti.

Schmidt je naglasio da PIC i dalje prati ova pitanja, uz očekivanje da će proces imenovanja novog visokog predstavnika i primopredaje dužnosti biti okončan u narednim sedmicama.