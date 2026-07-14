PIC danas odlučuje o novom visokom predstavniku u BiH

Vijeće za implementaciju mira danas bi trebalo razmatrati imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, nakon što na prethodnom sastanku nije postignut dogovor o kandidatima.

Predstavnici PIC-a posljednji put su se sastali 30. juna, kada se razgovaralo o imenovanju Antonija Zanardija Landija ili Renea Troccaza. Budući da nijedan kandidat nije dobio potrebnu podršku, odlučeno je da zamjenik visokog predstavnika Louis Crishock privremeno preuzme ovu funkciju.

Zemlje članice tada su ostavile rok od 15 dana za usaglašavanje konačnog prijedloga, a nova sjednica zakazana je za danas, 14. juli. Zvanični zaključci mogli bi biti saopćeni u nastavku dana, s obzirom na to da PIC nakon sastanaka uobičajeno obavještava javnost o donesenim odlukama.

Međunarodne diplomate proteklih dana tvrdile su da je Crishock samo privremeno rješenje, ali još nije poznato jesu li predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zemalja uspjeli približiti stavove.

Razlike postoje ne samo u vezi s imenom budućeg visokog predstavnika nego i kada je riječ o njegovim ovlaštenjima i trajanju mandata. Većina predstavnika međunarodne zajednice zagovara postepeno zatvaranje OHR-a nakon ispunjavanja potrebnih uslova, uključujući ciljeve i uslove iz Agende 5+2.

Sjedinjenim Američkim Državama posebno je važno da bude izabran kandidat koji uživa njihovu podršku, dok dio evropskih diplomata izražava zabrinutost zbog činjenice da je Washington svog kandidata imao još u septembru prošle godine.

U evropskim krugovima zbog toga postoji bojazan da bi kandidat kojeg podržavaju SAD na poziciji visokog predstavnika mogao davati prednost američkim interesima, dok bi stavovi i interesi Evropske unije mogli ostati u drugom planu.