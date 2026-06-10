Vijeće naroda RS danas o Deklaraciji o zatvaranju OHR-a

Vijeće naroda Republike Srpske danas bi trebalo razmatrati odluku o usvajanju Deklaracije o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH, odnosno OHR-a.

Razmatranje ove odluke uslijedit će nakon pokretanja postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda.

Sjednica Vijeća naroda RS najavljena je za 12 sati, u prostorijama ove institucije.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 26. maja deklaraciju kojom se traži okončanje funkcije visokog predstavnika u BiH i zatvaranje OHR-a.

U dokumentu je navedeno da Narodna skupština RS zahtijeva od Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija da hitno usvoji rezoluciju kojom bi bila okončana funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvoren OHR.