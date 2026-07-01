Louis Crishock imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH

Louis Crishock, dosadašnji prvi zamjenik visokog predstavnika, u utorak je u Sarajevu formalno imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu.

Odluku su donijeli ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, PIC, a Crishock će ovu funkciju obavljati do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika.

Upravni odbor PIC-a obavezao se da će dogovor o izboru novog visokog predstavnika pokušati postići što prije, s ciljem da imenovanje bude završeno najkasnije do 14. jula 2026. godine.

Crishock dužnost preuzima 1. jula 2026. godine, kada na snagu stupa ostavka Christiana Schmidta. Iz PIC-a su poručili da očekuju uspješnu saradnju s njim u periodu do izbora novog visokog predstavnika.

U saopćenju je naglašeno da će vršilac dužnosti visokog predstavnika osigurati institucionalni kontinuitet funkcije, kao i pravnu sigurnost svih odluka koje su ranije donijeli visoki predstavnici. Također je navedeno da će djelovati pod političkim vodstvom Upravnog odbora PIC-a.

Upravni odbor PIC-a poručio je da će, u slučaju pokušaja ugrožavanja, zaobilaženja ili osporavanja ranijih odluka, vršilac dužnosti visokog predstavnika preduzeti potrebne mjere u okviru svog mandata, u skladu s Aneksom 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir.

Iz PIC-a su se zahvalili Christianu Schmidtu na predanosti i doprinosu provedbi Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i sigurnosti i stabilnosti Bosne i Hercegovine tokom skoro pet godina mandata.