Federalno ministarstvo objavilo javni oglas za prijem pripravnika

Prijem pripravnika u Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva otvoren je za jednog kandidata srednje stručne spreme, bez radnog iskustva u struci, na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci.

Prema javnom oglasu, radno mjesto odnosi se na pripravnika srednje stručne spreme sa završenom gimnazijom, ekonomskom, birotehničkom ili mješovitom srednjom školom. Pripravnik će biti angažovan u Sektoru za pravne, kadrovske i opće poslove, u Pisarnici, a traži se jedan izvršilac.

Ko se može prijaviti na prijem pripravnika

Na javni oglas mogu se prijaviti kandidati koji ispunjavaju tražene uslove, odnosno imaju završenu odgovarajuću srednju školu, četvrti stepen stručne spreme, te nemaju radno iskustvo u struci. Kandidati uz potpisanu prijavu trebaju dostaviti i kratku biografiju, kao i potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova.

Među dokumentima koje je potrebno priložiti nalaze se uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine, ne starije od šest mjeseci, izvod iz matične knjige rođenih, dokaz o vrsti i stepenu školske spreme, dokaz o poznavanju rada na računaru, kao i dokaz da kandidat nema radnog iskustva u struci.

Također, potrebno je dostaviti izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Ova izjava mora biti ovjerena u nadležnoj općinskoj službi nakon objave javnog oglasa.

Izabrani kandidat će prije stupanja na posao biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje pripravničkog staža, kao i uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Gdje se šalju prijave

Prijave se dostavljaju neposredno ili preporučeno putem pošte na adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ulica Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, ili u kancelariju 405, Pisarnica.

Na koverti je potrebno naznačiti: “Prijava na Javni oglas za prijem pripravnika srednje stručne spreme, ne otvarati”.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u tri različita dnevna lista. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a kandidati će o rezultatima javnog oglasa biti pisano obaviješteni.

Dostavljena dokumentacija može se preuzeti u roku od 15 dana od dana okončanja procedure, odnosno od dana konačnosti rješenja o prijemu pripravnika. Više detalja pronađite OVDJE.