Federalno ministarstvo otvara put zdravim školskim obrocima

Arnela Šiljković - Bojić
Ilustracija /Foto: Freepik

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva okupilo je predstavnike institucija, nevladinog sektora i međunarodnih organizacija na sastanku posvećenom unapređenju ishrane djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Razgovarano je o stvaranju zajedničkog okvira koji bi doveo do uvođenja zdravih, nutritivno kvalitetnih i redovnih obroka za svu djecu u Federaciji BiH.

Sastankom je predsjedavao ministar Kemal Hrnjić, uz prisustvo predstavnika resora javnog zdravstva, međunarodnih organizacija poput FAO-a, Svjetske zdravstvene organizacije i World Vision Internationala, te udruženja koja se bave sigurnošću hrane. Centralna tema bila je formiranje Vijeća za hranu, tijela koje bi definiralo modele nabavke, standarde kvaliteta i način organizacije školskih obroka.

Ovako postavljen sistem, poručeno je, omogućio bi djeci zdraviji razvoj, a istovremeno potaknuo domaću poljoprivrednu proizvodnju kroz korištenje lokalnih namirnica. Ministar Hrnjić istakao je da bi svaki obrok u školi bio vid ulaganja u buduće generacije, posebno u kontekstu podataka da svako peto dijete u BiH nema užinu, dok većina hroničnih bolesti proizlazi iz loše ishrane.

Predstavnici učesnika podsjetili su da postoje Smjernice za zdravu ishranu djece, pripremljene prije više od deset godina, te ocijenili da ih je potrebno modernizirati i učiniti dostupnim svim školama. Takav pristup, naglašeno je, bio bi važan korak ka prevenciji bolesti i smanjenju budućih troškova zdravstvenog sistema.

Federalno ministarstvo preuzelo je obavezu da pripremi materijal s konkretnim prijedlozima, modelima provođenja i mogućnostima međunarodnog partnerstva, kako bi Vlada Federacije BiH mogla donijeti odluke o daljnjim koracima prema uspostavljanju održivog sistema zdravih školskih obroka.

