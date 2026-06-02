Počinju terenske kontrole mladih poljoprivrednika u FBiH

Terenske kontrole mladih poljoprivrednika i korisnika mjera podrške za gazdinstva na siromašnim područjima počinju u Federaciji Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić održao je u Sarajevu sastanak sa saradnicima i državnim službenicima koji će biti angažovani na provođenju kontrola. Kontrole se odnose na mjere podrške za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika, kao i na mjeru investicija u poljoprivredna gazdinstva na siromašnim područjima u Federaciji BiH.

Iz Ministarstva navode da je cilj osigurati odgovorno i transparentno korištenje budžetskih sredstava, ali i pružiti podršku korisnicima koji svojim radom doprinose razvoju domaće poljoprivrede.

Ministar Hrnjić istakao je da su mjere namijenjene mladim poljoprivrednicima od velikog značaja za razvoj ruralnih zajednica i stvaranje novih ekonomskih prilika. Naglasio je da kontrole moraju biti provedene profesionalno, kako bi se utvrdilo stvarno stanje ulaganja za koja su korisnici aplicirali.

Tokom sastanka istaknuta je važnost dosljedne primjene propisanih kriterija, kako bi sredstva bila usmjerena prema korisnicima koji ispunjavaju predviđene uslove. Poseban akcenat stavljen je na transparentnost, zakonitost i efikasnost u procesu provjere ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na podršku.

Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva saopćeno je i da je dio predmeta koji se odnose na kontrole već preuzela Federalna uprava za inspekcijske poslove, koja je počela aktivnosti na njihovoj obradi i provođenju potrebnih inspekcijskih radnji.