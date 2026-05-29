Vlada FBiH odobrila skoro 22 miliona KM subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika grant sredstava namijenjenih za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima.

Odluka je donesena na današnjoj telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, a odnosi se na sredstva tekućih transfera planirana Budžetom Federacije BiH za 2026. godinu.

Za realizaciju programa podrške sektoru male privrede, s ciljem jačanja konkurentnosti, osigurano je ukupno 21.911.309,75 KM. Sredstva su namijenjena privatnim preduzećima i poduzetnicima kroz više projekata koje provodi Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta.

Prema utvrđenoj konačnoj listi, za projekt „Jačanje konkurentnosti MSP“ sredstva će dobiti 146 korisnika. Za projekt „Poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti“ odabrano je 113 korisnika, dok se na listi za projekt „Poticaj novoosnovanim subjektima male privrede“ nalazi 109 korisnika.

Konačna lista korisnika bit će objavljena na web stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Iz Vlade FBiH navode da će nadležno ministarstvo najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove odluke zaključiti ugovore s korisnicima sredstava, kojima će biti regulisana međusobna prava i obaveze.

Za provođenje odluke zaduženi su Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svojih nadležnosti.