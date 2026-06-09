Vlada FBiH i rudnici traže rješenje za povećanje proizvodnje uglja

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održali su danas, u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu, sastanak s rukovodstvima JP Elektroprivrede BiH, rudnika Koncerna EP BiH i Rudnika mrkog uglja Banovići, te predstavnicima sindikata. Tema sastanka je bila nivo proizvodnje uglja u rudnicima i način kako je povećati.

Generalni direktor JP Elektroprivreda BiH Sanel Buljubašić prezentirao je podatke o postignutom nivou proizvodnje uglja, te iznio uporedne podatke o prethodnih nekoliko godina, kao i prognoze za naredni period. Istakao je da nisu ispunjeni planovi za ovu godinu, te da je neopohodno pronaći rješenje za povećanje proizvodnje. Također, ukazao je da Elektroprivreda ispunjava sve svoje obaveze prema rudnicima, kao i da zbog nedovoljne proizvodnje uglja uvozi određenu količinu električne energije, te za potrebe termoelektrana dokupljuje ugalj od trećih lica. Istovremeno je podsjetio na zakonsku obavezu Elektoprivrede da mora obezbijediti redovno snabdijevanje električne energije za potrošače.

Predstavnici sindikata su ukazali na probleme s kojima se rudnici susreću u svom radu, prvenstveno ističući zastarjelu tehnologiju. Istakli su neophodnost zajedničkog pronalaska rješenja kojim će biti obezbijeđena dovoljna količina uglja.

Ministra Lakić je naglasio da se o problemu nedovoljne proizvodnje uglja u rudnicima počelo na vrijeme razgovarati, te da je cilj pronaći način za povećanje nivoa proizvodnje. Ukazao je da svi akteri sastanka moraju biti svjesni svoje odgovornosti u energetskom sistemu Federacije BiH.

Premijer Nikšić poručio je učesnicima sastanka da je cilj zajednički naći rješenje za trenutno stanje, ali i podsjetio na uporedne podatke o količinama iskopanog uglja koji pokazuju značajan pad. Naglasio je da pozitivno što na današnjem sastanku vlada solidarnost, kao i razumijevanje za značajan rad rudara i posao koji obavljaju. Naveo je da se rješenje povećanja proizvodnje uglja nalazi u rudnicima.

Na sastanku je zaključeno da uprave rudnika u naredom periodu trebaju napraviti planove povećanja proizvodnje u svojim rudnicima za narednih šest mjeseci ove godine, kao i za period od neredne tri godine. Naglašeno je da planovi trebaju sadržavati realne procjene, a o kojima će se razgovarati na sljedećem sastanku. Ponovljeno je zajedničko opredjeljenje svih aktera da se pronađe način povećanja nivoa prozvodnje uglja u rudnicima.