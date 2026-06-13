Remi Kanade i BiH: Katić i Kolašinac obilježili utakmicu u Torontu

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je bod na otvaranju Svjetskog prvenstva, nakon što je u Torontu remizirala s Kanadom rezultatom 1:1 u prvom kolu Grupe B.

Zmajevi su do prednosti stigli u 21. minuti. Nakon kornera, Jovo Lukić je glavom pogodio za 0:1. Bio je to njegov prvi gol u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Kanada je izjednačila u 78. minuti preko Cylea Larina, koji je pogodio za samo 121 sekundu nakon ulaska u igru. Larin je šutirao sa oko 15 metara, a lopta je na putu prema golu zakačila blok Nikole Katića i završila iza Nikole Vasilja.

Domaća selekcija imala je više loptu u svom posjedu, 60 posto naspram 40 posto BiH, te je uputila 13 šuteva, dok su Zmajevi imali osam pokušaja. Kanada je tri puta šutirala u okvir gola, a BiH četiri puta. Kanada je izvela devet kornera, BiH četiri, dok je u prekršajima omjer bio 10:20. Kanada je dobila dva žuta kartona, BiH tri, a oba golmana upisala su po dvije odbrane.

Kanada je imala i više tačnih dodavanja, 308 uz 78 posto uspješnosti, dok je Bosna i Hercegovina imala 156 tačnih pasova, uz 67 posto uspješnosti.

Iako je Kanada bolje ušla u utakmicu i od početka imala inicijativu, BiH je imala nekoliko opasnih situacija u ranoj fazi meča. Amar Memić je šutirao iz prve preko gola, dok je Jonathan David u 17. minuti imao najbolju priliku Kanade u prvom poluvremenu, ali je njegov udarac zaustavio Nikola Vasilj.

Nakon vodećeg gola Zmajevi su se dobro organizovali u odbrani i dugo čuvali prednost. Kanada je pokušavala kroz posjed i pritisak, ali bh. odbrana je veći dio utakmice uspijevala odgovoriti na te napade.

Jedan od najvažnijih trenutaka susreta dogodio se u 53. minuti. Richie Laryea je prošao po lijevoj strani i šutirao kroz noge Vasilju, ali je Sead Kolašinac s gol-linije sjajnom reakcijom loptu poslao u prečku i spasio gotovo siguran pogodak.

Samo minut kasnije Bosna i Hercegovina je mogla do drugog gola. Ermedin Demirović je izašao sam pred Maximea Crepeaua, ali je kanadski golman na vrijeme istrčao i zaustavio veliku priliku. U nastavku akcija i pritiska Kanade, Tani Oluwaseyi je imao udarac glavom, ali je Demirović očistio loptu s linije.

Prema statističkim ocjenama, najbolji igrač utakmice bio je Nikola Katić sa ocjenom 8.3. Bh. defanzivac odigrao je izuzetno čvrstu utakmicu, dobio šest zračnih duela i upisao čak 21 otklonjenu opasnost ispred gola Bosne i Hercegovine.

Odlične ocjene u bh. timu dobili su i Sead Kolašinac sa 8.0, te Tarik Muharemović sa 7.7. Kod Kanade je najbolje ocijenjen Richie Laryea sa 7.8.

Kolašinac je, osim asistencije za vodeći gol, kreirao dvije velike prilike, imao 80 posto tačnih dodavanja i dobio većinu duela na tlu. Muharemović je odigrao sigurno uz Katića, zabilježio 11 otklonjenih opasnosti i blokirao tri opasna šuta kanadskih napadača. Jovo Lukić je dobio ocjenu 7.3, postigao gol u 21. minuti i dobio pet zahtjevnih zračnih duela na protivničkoj polovini.

Nikola Vasilj također je imao stabilan nastup na golu BiH. Upisao je dvije odbrane, među kojima i važnu intervenciju nakon pokušaja Jonathana Davida, uhvatio tri visoke lopte, dva puta otklonio opasnost, imao 22 dodavanja, od čega devet tačnih, primio jedan gol i odigrao svih 90 minuta.

Prema podacima Opta Analysta, Kanada je u ovom susretu imala 13 šuteva, što je najviše koliko je Bosna i Hercegovina dopustila u jednoj utakmici na Svjetskom prvenstvu. Kanadski napadi vrijedili su 1.25 očekivanih golova, dok je BiH imala osam udaraca vrijednih 0.98 očekivanih golova.

Kanada je ovim remijem osvojila prvi bod u historiji nastupa na svjetskim prvenstvima, nakon što je prethodno izgubila svih šest utakmica. Ipak, kanadska reprezentacija i dalje nema pobjedu na Mundijalu u sedam odigranih susreta.

Selektor Kanade Jesse Marsch, prvi Amerikanac koji vodi drugu reprezentaciju na muškom Svjetskom prvenstvu, pokušava odvesti Kanadu dalje od prve runde prvi put u historiji. Njegova ekipa pokazala je dobar ritam, ali i problem s realizacijom prilika.

Kanada je igrala bez povrijeđenog Alphonsa Daviesa, dok je Cyle Larin postao tek drugi kanadski fudbaler, nakon Daviesa, koji je postigao gol na Svjetskom prvenstvu.

Bosna i Hercegovina je utakmicu završila s vrijednim bodom, uz borbenu i disciplinovanu igru, posebno u odbrani. Edin Džeko je susret proveo na klupi.

Drugi susret prvog kola Grupe B između Švicarske i Katara igra se večeras od 21 sat.