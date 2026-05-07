Vlada FBiH odobrila 20 miliona KM za stambene kredite mladima

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, donijela Odluku o odobravanju kredita Union banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uslovima, iz sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2026. godinu, u iznosu od 20.000.000 KM. Današnjom Odlukom su precizirani i uslovi pod kojim Federacija odobrava kredit.

Ova sredstva koristit će se za plasiranje kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pitanja, a što će u značajnoj mjeri doprinijeti nastavku rješavanja egzistencijalnih pitanja stanovništva što utiče na ostanak mladih i obrazovanih ljudi u zemlji, te zadržavanju društveno odgovornog pristupa kreditiranju i podrška oporavku privrede (stanogradnja) od negativnih ekonomskih posljedica. Također, doprinijet će povećanju ukupne kreditne aktivnosti na tržištu kroz aktivnije učešće Banke, boljem korištenju ostalih dostupnih izvora finansiranja uslijed efekata optimizacije ročne strukture aktive i pasive Banke, višestrukom povećanju efikasnosti korištenja vlastitih izvora, te optimizaciji strukture izvora i troškova finansiranja i povećanju šanse za nastavak stabilnog i profitabilnog poslovanja.

Odlukom se ovlašćuje Federalno ministarstvo finansija da, uime Vlade Federacije BiH, zaključi Ugovor o kreditu po subordiniranim uslovima sa Bankom. Za potpisivanje ovog ugovora ovlašćuje se federalni ministar finansija.

Kako je, između ostalog, navedeno u obrazloženju, u 2025. godini formiran je kreditni portfolio za fizička lica. Rezultati su 226 realizovanih kreditnih zahtjeva ukupnog iznosa od 41.924.336,22 KM. Također, prosječan iznos kredita po zaprimljenim zahtjevima je 185.970,35 KM, prosječna starosna dob korisnika kredita je 31,82 godine, a korisnici kredita dolaze iz više od 40 gradova i naselja u Federaciji BiH.

Ciljnoj skupini ponuđeni su najkonkurentniji uslovi na tržištu, nominalna kamatna stopa 2,99 posto, fiksna do kraja otplate kredita, uz mogućnost dodatnog umanjenja kamatne stope po rođenju djece, što je jedinstvena ponuda na tržištu. Svi do sada isplaćeni krediti po obje kreditne linije su klasifikovani u kvalitetnu aktivu, što predstavlja jasan pokazatelj visokog kvaliteta kreditnog portfolija, kao rezultat odgovornog pristupa Banke prilikom odobravanja kredita.

Predlagač ističe da su efekti formiranja dugoročnog stabilnog portfolija rezultat saradnje većinskog vlasnika i Banke, između ostalog, po osnovu ugovora o kreditu po subordiniranim uslovima koji se odobravaju od 2018. godine.