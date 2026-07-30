Kompanija Igman iz Konjica online prevarom ostala bez 780.000 eura

Kompanija Igman d.d. Konjic bila je meta računarske prevare u kojoj je s njenog računa otuđeno 780.000 eura, odnosno približno 1,5 miliona KM.

Glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš potvrdila je da je Policijska uprava Konjic 24. jula zaprimila prijavu o računarskoj prevari u preduzeću PD Igman.

Prema prijavi, za prevaru je odgovorna za sada nepoznata osoba ili više njih, a slučaj je preuzeo Sektor kriminalističke policije Uprave policije MUP-a HNK.