Župni ured Međugorje nakon vandalizma: Svetište ostaje otvoreno za hodočasnike

Župni ured Međugorje oglasio se nakon jutrošnjeg vandalizma u kojem su oštećeni prostori namijenjeni molitvi, poručivši da su čišćenje i sanacija započeli odmah nakon incidenta.

Iz Župnog ureda naveli su da se oštećeni prostori ubrzano uređuju kako bi ponovo bili osposobljeni za vjernike i hodočasnike. Naglasili su da svetište ostaje otvoreno, dok se molitveni program odvija prema redovnom rasporedu.

Vjernike su pozvali da na ovaj događaj odgovore molitvom, postom i praštanjem, bez uzvraćanja mržnjom i zlom. Uputili su i molitvu za osobe koje su počinile vandalizam, uz poruku da ih vjera i milost usmjere prema dobru.