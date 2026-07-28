Zinedine Zidane imenovan za novog selektora Francuske

Adin Jusufović
Zinedine Zidan
Zinedine Zidan

Zinedine Zidane zvanično je imenovan za novog selektora fudbalske reprezentacije Francuske, na čijoj će klupi naslijediti Didiera Deschampsa nakon njegovog 14-godišnjeg mandata.

Deschamps je još u januaru 2025. godine najavio odlazak poslije Svjetskog prvenstva 2026, na kojem je Francuska zauzela četvrto mjesto. „Trikolori“ su u polufinalu poraženi od Španije rezultatom 2:0, a potom su u utakmici za treće mjesto izgubili od Engleske sa 6:4.

Zidane se trenerskom poslu vraća prvi put nakon odlaska iz Real Madrida 2021. godine. Sa španskim velikanom osvojio je tri uzastopne titule Lige prvaka, dva prvenstva Španije i niz drugih trofeja, zbog čega je godinama smatran glavnim kandidatom za mjesto selektora Francuske.