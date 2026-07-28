Zinedine Zidane imenovan za novog selektora Francuske

Zinedine Zidane zvanično je imenovan za novog selektora fudbalske reprezentacije Francuske, na čijoj će klupi naslijediti Didiera Deschampsa nakon njegovog 14-godišnjeg mandata.

Deschamps je još u januaru 2025. godine najavio odlazak poslije Svjetskog prvenstva 2026, na kojem je Francuska zauzela četvrto mjesto. „Trikolori“ su u polufinalu poraženi od Španije rezultatom 2:0, a potom su u utakmici za treće mjesto izgubili od Engleske sa 6:4.

Zidane se trenerskom poslu vraća prvi put nakon odlaska iz Real Madrida 2021. godine. Sa španskim velikanom osvojio je tri uzastopne titule Lige prvaka, dva prvenstva Španije i niz drugih trofeja, zbog čega je godinama smatran glavnim kandidatom za mjesto selektora Francuske.