Rezultati SP: Poznati novi učesnici osmine finala, danas još tri utakmice

Rezultati SP donijeli su nova velika uzbuđenja u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, a nakon jučerašnjeg programa mjesto među 16 najboljih izborili su Španija, Portugal i Švicarska.

Najviše pažnje privukao je duel Portugala i Hrvatske, koji je završen pobjedom Portugala rezultatom 2:1. Hrvatska je odigrala veoma dobru utakmicu, posebno u drugom poluvremenu, ali se od Mundijala oprostila nakon susreta koji su obilježili VAR, poništeni golovi i brojne reakcije na suđenje.

Rezultati SP: Španija sigurna, Portugal nakon drame, Švicarska bez problema

Španija je protiv Austrije slavila rezultatom 3:0 i još jednom potvrdila da spada među selekcije koje na ovom prvenstvu izgledaju najstabilnije. Austrija nije uspjela ozbiljnije ugroziti španski gol, dok je Španija strpljivo gradila prednost i rutinski završila posao.

Mnogo više drame bilo je u utakmici Portugal, Hrvatska. Vatreni su poveli golom Ivana Perišića i dugo djelovali kao ekipa koja može napraviti veliki rezultat, ali je Portugal nakon penala Cristiana Ronalda stigao do izjednačenja, a potom u sudijskoj nadoknadi i do preokreta preko Gonçala Ramosa.

Hrvatskoj su na ovoj utakmici poništena tri gola, dok je jedan pogodak poništen i Portugalu. Prema reakcijama javnosti i navijača koji su gledali utakmicu, upravo su ofsajd odluke bile najsporniji dio meča, posebno u samoj završnici kada je Joško Gvardiol pogodio za izjednačenje, ali je gol nakon VAR provjere poništen.

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U posljednjem meču programa Švicarska je savladala Alžir rezultatom 2:0. Švicarci su do pobjede stigli golovima Breela Emboloa i Dana Ndoyea, te se zasluženo plasirali u narednu fazu takmičenja. Alžir nije pronašao pravi odgovor, pa je završio nastup na Svjetskom prvenstvu.

Poznati parovi osmine finala Svjetskog prvenstva

Nakon odigranog dijela šesnaestine finala poznato je nekoliko parova osmine finala Svjetskog prvenstva. Kanada će igrati protiv Maroka, Paragvaj protiv Francuske, Brazil protiv Norveške, Meksiko protiv Engleske, Portugal protiv Španije, dok će Sjedinjene Američke Države igrati protiv Belgije.

Švicarska će u osmini finala čekati boljeg iz duela Kolumbija – Gana. Preostali par bit će formiran nakon današnjih utakmica, a činit će ga pobjednici susreta Argentina – Zelenortska Ostrva i Australija – Egipat.

Današnji program donosi još tri utakmice

Rezultati SP danas će dobiti nastavak kroz još tri utakmice šesnaestine finala. Prvi na teren izlaze Australija i Egipat, a taj duel se igra večeras od 20 sati po našem vremenu.

Od ponoći se sastaju Argentina i Zelenortska Ostrva. Argentina je veliki favorit, ali je nokaut faza već pokazala da nema prostora za opuštanje, posebno protiv selekcija koje u jednoj utakmici nemaju šta izgubiti.

Program zatvaraju Kolumbija i Gana, koje igraju u noći sa petka na subotu od 3:30 sati po našem vremenu. Pobjednik ovog duela igrat će protiv Švicarske u osmini finala, zbog čega će i taj meč imati dodatnu težinu.

Rezultati SP nakon današnjeg programa kompletirat će sliku šesnaestine finala i dodatno približiti rasplet borbe za četvrtfinale Svjetskog prvenstva.

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