Džeko i Modrić odlaze sa SP-a: Dvojica velikana kojima fudbal duguje veliko hvala

Džeko i Modrić, dvojica kapitena i simbola generacija koje su obilježile fudbal Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ovog ljeta su vjerovatno posljednji put igrali na Svjetskom prvenstvu. Bosna i Hercegovina je svoj put završila porazom od Sjedinjenih Američkih Država u šesnaestini finala, dok je Hrvatska nakon dramatičnog meča i spornih sudijskih odluka eliminisana od Portugala.

Za obje reprezentacije kraj Mundijala boli, ali priča o ovom prvenstvu ne može se svesti samo na rezultat. Ovo je, vrlo moguće, bio i oproštaj od najveće svjetske pozornice za Edina Džeku i Luku Modrića, dvojicu igrača koji su godinama bili mnogo više od kapitena. Bili su lice reprezentacija, oslonac svlačionice, nada navijača i dokaz da se iz malih zemalja može otići do samog vrha evropskog i svjetskog fudbala.

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Džeko i Modrić i kraj jedne velike ere

Džeko i Modrić nisu zvanično rekli da je ovo kraj njihovih reprezentativnih karijera, ali svjetski mediji već pišu u tonu oproštaja. Reuters je nakon eliminacije Hrvatske naveo da je duel s Portugalom vjerovatno bio posljednja prilika Luke Modrića da osvoji najveći fudbalski trofej, dok je Zlatko Dalić rekao da se završava jedna divna era hrvatskog fudbala.

Guardian je utakmicu Hrvatske i Portugala opisao kao susret koji je nosio prizvuk “posljednjeg plesa” velikih fudbalskih ikona, uz napomenu da je Modrić, u 40. godini, vjerovatno napustio svoje posljednje Svjetsko prvenstvo. Isti medij je ranije u razgovoru s Džekom podsjetio na njegove godine, iskustvo i činjenicu da je i sam kapiten BiH govorio da se svaki put jednom približi svom kraju.

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Poseban podatak zabilježili su i indijski mediji, navodeći da je Džeko protiv SAD-a, sa 40 godina i 106 dana, postao najstariji igrač iz polja koji je počeo jednu utakmicu nokaut faze Svjetskog prvenstva. Taj rekord možda je kratko trajao, ali dovoljno govori o njegovoj dugovječnosti i statusu igrača koji je i u petoj deceniji života ostao među najboljima.

Džeko, kapiten koji je Bosni i Hercegovini dao fudbalski ponos

Edin Džeko za Bosnu i Hercegovinu nikada nije bio samo napadač. Bio je kapiten, lider, najbolji strijelac, igrač koji je generacijama navijača donosio osjećaj da BiH pripada velikoj sceni. UEFA navodi da je Džeko najbolji strijelac i igrač s najviše nastupa u historiji reprezentacije BiH, sa 73 gola i 151 nastupom, te da je upravo on predvodio Zmajeve na njihovom drugom nastupu na Svjetskom prvenstvu.

Njegova karijera nije velika samo zbog reprezentacije. Od Željezničara, preko Wolfsburga, Manchester Cityja, Rome, Intera i drugih evropskih klubova, Džeko je gradio put napadača koji nikada nije bio samo strijelac. Bio je igrač za velike utakmice, čovjek koji spušta loptu, otvara prostor, čuva ekipu i pogađa kada je najvažnije. UEFA podsjeća da je osvajao titule u Njemačkoj i Engleskoj, igrao finale Lige prvaka s Interom i ostavio dubok trag u evropskom fudbalu.

FIFA ga je u svom tekstu opisala kroz nadimke koji najbolje pokazuju njegovu fudbalsku širinu, u Italiji “Labud iz Sarajeva”, u Bosni i Hercegovini “Dijamant”. To nisu samo nadimci, nego slika igrača koji je karijeru izgradio na eleganciji, snazi, karakteru i mirnoći.

Za navijače BiH Džeko će ostati čovjek koji je nosio generaciju iz 2014. godine, ali i simbol kontinuiteta do 2026. godine. Uz njega su odrasli neki novi reprezentativci, a mnogi od njih su ga prvo gledali kao dječaci, pa tek onda dijelili svlačionicu s njim. Zbog toga priča o Džeki nije samo sportska statistika, nego priča o identitetu jedne reprezentacije.

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Modrić, fudbalski umjetnik koji je Hrvatsku vodio do svjetskog vrha

Luka Modrić je za Hrvatsku ono što samo rijetki igrači postanu za svoje zemlje, simbol epohe. Sa Hrvatskom je igrao finale Svjetskog prvenstva 2018. godine, osvojio treće mjesto 2022. godine i godinama bio srce tima koji je prkosio većima, bogatijima i brojnijima. UEFA ga opisuje kao osvajača Zlatne lopte, šestostrukog prvaka Evrope i igrača s najviše nastupa u historiji Hrvatske.

Real Madrid ga naziva svjetskom fudbalskom legendom i jednim od samo pet igrača koji su osvojili šest evropskih titula. U istom tekstu Real Madrid podsjeća da je Modrić 2018. godine osvojio Zlatnu loptu, nagradu The Best FIFA Player i priznanje UEFA igrača godine.

O Modrićevoj veličini najbolje govore i riječi protivnika. Bernardo Silva je uoči susreta Portugala i Hrvatske za Reuters rekao da mu je Modrić fudbalski idol i inspiracija, ne samo zbog načina na koji igra, nego i zbog načina na koji se ponašao kroz karijeru. Kada takve riječi dolaze od igrača koji je i sam godinama u vrhu evropskog fudbala, jasno je kakvo mjesto Modrić ima među kolegama.

Modrićev fudbal nikada se nije mjerio samo golovima i asistencijama. Mjerio se ritmom koji daje utakmici, pasom koji razbije pritisak, pogledom prije dodira, smirenošću u trenucima kada drugi gube kontrolu. Zbog toga je Hrvatska s njim izgledala veća nego što brojke govore, a evropski i svjetski fudbal bogatiji za igrača koji je vezni red pretvorio u umjetnost.

Dva kapitena, dvije zemlje i jedno veliko hvala

Džeko i Modrić dolaze iz različitih reprezentacija, ali ih povezuje mnogo više od generacije. Obojica su ponijela teret kapitenske trake u zemljama u kojima reprez