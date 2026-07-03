Zlatna trešnja 2026: Danas proglašenje dobitnika nagrade u Tuzli

Zlatna trešnja 2026 bit će dodijeljena danas u Tuzli, na svečanoj konferenciji koja će biti održana u Domu književnosti, u sklopu Centra za kulturu Tuzla, sa početkom u 12 sati.

Na konferenciji će biti objavljena imena dobitnika nagrade “Zlatna trešnja”, koja se dodjeljuje za najljepšu neobjavljenu pjesmu za djecu.

Udruženje pisaca, književnih kritičara i predstavnika kulturnih institucija Littera Salinea raspisalo je konkurs u znak sjećanja na književno stvaralaštvo Mirsada Bećirbašića, pjesnika, pisca i prevodioca, koji je preminuo 2024. godine.

Zlatna trešnja okupila autore iz više zemalja

Na konkurs je pristiglo ukupno 107 pjesama. Najviše prijava stiglo je iz Srbije, ukupno 50, dok je iz Bosne i Hercegovine prijavljeno 38 pjesama. Pristigle su i pjesme iz Hrvatske, Crne Gore, Švedske, Kosova, Sjeverne Makedonije i Češke Republike.

Osim nagrade za najbolju pjesmu, bit će dodijeljene i nagrade za duhovitost i najmaštovitiji motiv.

Istog dana bit će objavljen i bilten s pjesmama koje su ušle u najuži izbor za nagradu Zlatna trešnja, a bit će dostupan na stranici knjigosaur.ba.