Veče evergreena sa Iskrama večeras u Ateljeu Ismeta Mujezinovića

Veče evergreena sa Iskrama bit će održano večeras u Ateljeu Ismeta Mujezinovića u Tuzli, u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli.

Koncert Ženskog vokalnog ansambla „Iskre“ počinje u 20 sati, a publika će imati priliku uživati u izvedbama poznatih evergreena u prepoznatljivoj interpretaciji ovog ansambla.

Program će dodatno obogatiti gostovanje mladog pjevačkog talenta Ajdina Osmanovića, dok će koncertom dirigovati prof. Jasmin Brašnjić. Klavirsku pratnju pružit će prof. Ena Đokić.

Veče evergreena sa Iskrama dio je programa manifestacije Ljeto u Tuzli, koja i ove godine donosi brojne kulturne i umjetničke sadržaje za građane i posjetioce.

Iz Ženskog vokalnog ansambla „Iskre“ pozivaju publiku da im se pridruži večeras u Ateljeu Ismeta Mujezinovića i uživa u koncertu Veče evergreena sa Iskrama.