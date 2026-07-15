Tuzla Guitar Week: Večeras koncerti Darka Karajića i Elvisa Sivčevića

Treća festivalska večer Tuzla Guitar Weeka donosi solističke koncerte dvojice istaknutih gitarista i pedagoga, Darka Karajića i Elvisa Sivčevića. Koncerti će biti održani večeras u Ateljeu Ismet Mujezinović, s početkom u 20 sati.

Darko Karajić ubraja se među najistaknutije gitarske pedagoge u regiji, a iza sebe ima višedecenijsko iskustvo u muzičkom obrazovanju. Tokom karijere održao je brojne majstorske tečajeve u zemlji i inostranstvu te dao značajan doprinos razvoju nastave gitare i rane muzike.

Predsjednik je stručne komisije za gitaru pri Zajednici muzičkih i baletskih škola Srbije, kao i član više domaćih i međunarodnih muzičkih udruženja.

Elvis Sivčević muzičko obrazovanje stekao je na prestižnim konzervatorijima u Nizozemskoj, gdje je završio bachelor i master studij gitare. Kao profesor gitare u Srednjoj muzičkoj školi u Tuzli godinama obrazuje nove generacije gitarista, čiji su uspjesi zabilježeni na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

U okviru Tuzla Guitar Weeka sinoć je održan koncert studenata gitare Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Vasilija Rakanovića, Ina Pavića i Borne Gernharda. Mladi umjetnici izveli su djela velikih kompozitora za klasičnu gitaru, čime je nastavljen festivalski program posvećen promociji novih muzičkih talenata.

Tokom svih pet dana festivala održavaju se individualni časovi i majstorske radionice, kroz koje mladi gitaristi imaju priliku usavršavati znanje i vještine uz priznate profesore i umjetnike iz regiona i Evrope.

Ulaz na sve koncerte Tuzla Guitar Weeka je besplatan.