Britanski vojni bend Blue Red Blue nastupa u Bosni i Hercegovini

Britanski vojni bend Blue Red Blue nastupit će u Bosni i Hercegovini, a koncerti su najavljeni u Banjoj Luci, Mostaru i Sarajevu.

Riječ je o savremenom bendu Household Divisiona, elitne gardijske jedinice britanske vojske, koja je zadužena za zaštitu monarha i državne ceremonije. Blue Red Blue izvodi raznovrstan repertoar, od rocka i popa do jazza i funka.

Prvi nastup planiran je 15. juna u Banjoj Luci, u parku Petar Kočić, s početkom u 21 sat, u okviru Festivala uličnih zabavljača TrotoArt, koji organizuju Grad Banja Luka i Gradski tamburaški orkestar.

Dan kasnije, 16. juna, bend će nastupiti u Mostaru, na platou ispod Starog mosta, s početkom u 19 sati. Koncert se organizuje u saradnji s Gradom Mostarom.

Kako je najavljeno iz Britanske ambasade Sarajevo, kroz saradnju u oblastima od odbrane do kulture nastoje se stvarati nove prilike, razmjenjivati ideje i jačati veze između Ujedinjenog Kraljevstva i Bosne i Hercegovine.

Poseban program bit će upriličen i u Sarajevu, gdje će, u saradnji s Domom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo i SOS Dječijim selima u BiH, biti održan koncert za djecu iz alternativne brige i lokalne zajednice.

Ulaz na sve nastupe je besplatan.

Riječ je o savremenom bendu Household Divisiona, elitne gardijske jedinice britanske vojske, koja je zadužena za zaštitu monarha i državne ceremonije. Blue Red Blue izvodi raznovrstan repertoar, od rocka i popa do jazza i funka.

Prvi nastup planiran je 15. juna u Banjoj Luci, u parku Petar Kočić, s početkom u 21 sat, u okviru Festivala uličnih zabavljača TrotoArt, koji organizuju Grad Banja Luka i Gradski tamburaški orkestar.

Dan kasnije, 16. juna, bend će nastupiti u Mostaru, na platou ispod Starog mosta, s početkom u 19 sati. Koncert se organizuje u saradnji s Gradom Mostarom.

Kako je najavljeno iz Britanske ambasade Sarajevo, kroz saradnju u oblastima od odbrane do kulture nastoje se stvarati nove prilike, razmjenjivati ideje i jačati veze između Ujedinjenog Kraljevstva i Bosne i Hercegovine.

Poseban program bit će upriličen i u Sarajevu, gdje će, u saradnji s Domom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo i SOS Dječijim selima u BiH, biti održan koncert za djecu iz alternativne brige i lokalne zajednice.

Ulaz na sve nastupe je besplatan.