Otvorena nova postavka u Spomen sobi Ismeta Mujezinovića

Nova postavka u Spomen sobi Ismeta Mujezinovića otvorena je sinoć u istoimenom ateljeu, koji djeluje u okviru Centra za kulturu Tuzla.

Autorica i kustosica postavke je Amra Ćebić, dok arhitektonski i grafički dizajn potpisuje Sanja Vrzić. Tokom otvaranja Ćebić je zahvalila kolegama iz Centra za kulturu Tuzla, Gradskoj upravi i Federalnom ministarstvu kulture i sporta na podršci u realizaciji projekta.

Sanja Vrzić istakla je da joj je bila čast učestvovati u projektu i doprinijeti tome da život i djelo Ismeta Mujezinovića ponovo budu u fokusu javnosti.

Prikaz života i umjetničkog opusa Ismeta Mujezinovića

Izložbu je otvorio gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, koji je naglasio značaj projekata posvećenih očuvanju kulturnog i historijskog naslijeđa. Istakao je i spremnost Grada Tuzle da nastavi podržavati slične aktivnosti Centra za kulturu Tuzla.

Nova postavka donosi detaljan prikaz bogatog života i umjetničkog opusa Ismeta Mujezinovića, jednog od najznačajnijih umjetnika Bosne i Hercegovine. Cilj postavke je odati počast umjetniku, intelektualcu i borcu za slobodu, čije djelo zauzima važno mjesto u historiji Tuzle i Bosne i Hercegovine.

Projekat su podržali Grad Tuzla i Federalno ministarstvo kulture i sporta.

Spomen soba Ismeta Mujezinovića otvorena je za posjete radnim danima od 8 do 16 sati, dok je za posjete izvan tog termina potrebno unaprijed najaviti dolazak.