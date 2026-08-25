Mnogi građani novac čuvaju na tekućim, štednim i oročenim računima, ali malo njih zna šta bi se dogodilo s njihovom ušteđevinom ako bi banka ostala bez dozvole za rad. U Bosni i Hercegovini postoji sistem osiguranja depozita, a maksimalno pokriće trenutno iznosi 70.000 KM po deponentu po banci.

Sistemom upravlja Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, a njime su obuhvaćene banke koje imaju dozvolu za rad u BiH.

Najveći iznos osiguranog depozita iznosi 70.000 KM po jednom deponentu u jednoj banci, zajedno s pripadajućom obračunatom kamatom, uz zakonom propisana ograničenja.

Šta znači „70.000 KM po deponentu po banci“?

Važno je znati da se limit ne odnosi posebno na svaki račun koji imate u istoj banci.

Ako, naprimjer, jedna osoba u istoj banci ima 30.000 KM na štednom računu i još 50.000 KM na drugom depozitnom računu, ti iznosi se posmatraju zajedno. Osiguranje je ograničeno na maksimalno 70.000 KM po deponentu u toj banci.

S druge strane, depoziti koje ista osoba ima u različitim bankama osiguravaju se odvojeno, do propisanog limita za svaku banku.

Kada se novac isplaćuje?

Osigurani slučaj nastupa kada nadležna agencija banci oduzme dozvolu za rad.

Agencija za osiguranje depozita dužna je osigurana sredstva staviti deponentu na raspolaganje najkasnije u roku od 20 radnih dana od dana oduzimanja dozvole banci.

Informacije o načinu ostvarivanja prava i isplati tada se objavljuju deponentima.

A šta ako imate više od 70.000 KM?

Dio novca iznad osiguranog limita nema istu zaštitu.

Ako deponent u banci ima više od 70.000 KM, iznos iznad zakonom osiguranog maksimuma potražuje od banke kojoj je oduzeta dozvola i koja se nalazi u postupku likvidacije ili stečaja.

To znači da sistem osiguranja ne garantuje automatski povrat cjelokupnog iznosa ako štednja premašuje propisani limit.

Šta je sa eurima i drugim valutama?

Osiguranje se može odnositi i na sredstva koja se nalaze u stranoj valuti.

Za potrebe isplate osiguranog depozita, sredstva u stranim valutama preračunavaju se u konvertibilne marke prema odgovarajućem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan nastanka osiguranog slučaja.

Banke plaćaju osiguranje, ne građani

Za građane je važan i podatak da se osiguranje depozita ne naplaćuje posebno deponentima. Premije u sistem osiguranja plaćaju banke.

Sve banke koje imaju dozvolu za rad nadležnih bankarskih agencija u BiH obavezno su članice sistema osiguranja depozita.

Zbog toga je za štediše najvažnije zapamtiti granicu od 70.000 KM po deponentu po banci. Posebno oni koji raspolažu većom ušteđevinom trebaju znati da iznos iznad tog limita nije zaštićen na isti način kao osigurani dio depozita.