Podrška iz Kuvajta: Oko 30 miliona KM za važnu dionicu autoputa u FBiH

Upravni odbor Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj, KFAED, na trećoj sjednici održanoj 15. juna 2026. godine odobrio je dodatni kredit u iznosu od 5 miliona kuvajtskih dinara, odnosno približno 15 miliona eura, za finansiranje projekta izgradnje poddionice Nemila – Vranduk na Koridoru Vc, saopćeno je iz JP Autoceste Federacije BiH.

Ova odluka donesena je nakon trodnevne radne posjete delegacije KFAED-a Bosni i Hercegovini, koja je trajala od 1. do 3. juna 2026. godine. Tokom boravka u BiH predstavnici Fonda obišli su gradilište poddionice Nemila – Vranduk, te održali niz sastanaka s predstavnicima JP Autoceste FBiH, Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine i drugih nadležnih institucija.

Tokom posjete delegacija je upoznata s dosadašnjim napretkom realizacije projekta, planiranim aktivnostima u narednom periodu, kao i širim programom razvoja autoputeva i brzih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Odobravanjem dodatnih sredstava potvrđeno je povjerenje koje međunarodni finansijski partneri imaju u realizaciju infrastrukturnih projekata na Koridoru Vc, jednom od najvažnijih razvojnih projekata u Bosni i Hercegovini.

Dodatni kredit omogućit će nastavak finansiranja radova i osigurati potrebnu podršku za uspješnu realizaciju ove zahtjevne dionice.

Iz JP Autoceste FBiH izrazili su zahvalnost Kuvajtskom fondu za arapski ekonomski razvoj na kontinuiranoj podršci koju pruža Bosni i Hercegovini kroz finansiranje važnih infrastrukturnih projekata.

Dugogodišnja saradnja s KFAED-om predstavlja značajan doprinos unapređenju saobraćajne povezanosti, ekonomskom razvoju i jačanju regionalne konkurentnosti Federacije Bosne i Hercegovine.

Odluka KFAED-a predstavlja još jednu potvrdu međunarodnog značaja Koridora Vc i važan korak ka njegovoj potpunoj realizaciji, na korist građana, privrede i budućeg razvoja Bosne i Hercegovine.