BFC 5 Street Fight donosi MMA spektakl na Telex terenima u Tuzli

BFC 5 Street Fight bit će održan 4. jula od 20 sati na Telex terenima u Tuzli, gdje publiku očekuje novo izdanje Bosnian Fighting Championship turnira.

Prema najavama organizatora, ljubitelje borilačkih sportova očekuje 10 atraktivnih MMA borbi u kavezu. Na turniru će nastupiti iskusni borci iz Bosne i Hercegovine, Austrije, Albanije, Iraka i Crne Gore, što ovom događaju daje međunarodni karakter.

BFC 5 Street Fight i ove godine donosi večer ispunjenu sportskim nadmetanjem, jakim mečevima i atmosferom koja se očekuje na jednom od najzanimljivijih borilačkih događaja ovog ljeta u Tuzli.

BFC 5 Street Fight: Ulaznice u prodaji

Ulaznice su u pretprodaji su već dostupne a posjetioci će ulaznice moći kupiti i na ulazu na dan događaja.

Za one koji žele poseban doživljaj dostupne su i VIP ulaznice a organizatori napominju da je broj VIP mjesta ograničen.

BFC 5 Street Fight održava se 4. jula od 20 sati na Telex terenima u Tuzli, a više informacija, novosti i najave borbi dostupne su na Instagram stranici @bosnianfightingchampionship.