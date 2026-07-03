Izazivanje opće opasnosti u Tuzli: Pretresom pronađena automatska puška i municija

Izazivanje opće opasnosti u Tuzli dokumentovali su policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla, nakon prijave upotrebe vatrenog oružja 29. juna 2026. godine.

Kako je saopšteno iz Uprave policije MUP-a TK, tada je prijavljeno da je na području Tuzle korišteno vatreno oružje, odnosno pištolj, iz kojeg su ispaljeni hici u zrak.

Postupajući po naredbi Općinskog suda u Tuzli, uz saglasnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, policijski službenici izvršili su pretres kuće i pomoćnih objekata koje koristi S.M. rođen 1982. godine iz Tuzle.

Izazivanje opće opasnosti u Tuzli prijavljeno krajem juna

Prilikom pretresa pronađeni su i privremeno oduzeti automatska puška u rastavljenom stanju, 110 komada pištoljske municije i dva okvira za pištolj. Vatreno oružje, odnosno pištolj, S.M. je dobrovoljno predao policijskim službenicima.

Osumnjičeni je po nalogu kantonalnog tužioca lišen slobode, a nakon kriminalističke obrade je 1. jula 2026. godine, uz izvještaj, predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

S.M. se sumnjiči za krivično djelo izazivanje opće opasnosti iz Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, kao i za neovlašteno nabavljanje, držanje, prodaju oružja i bitnih dijelova za oružje prema Zakonu o oružju i municiji Tuzlanskog kantona.