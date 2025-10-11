Akcija u Banjoj Luci: Uništeno preko hiljadu komada prikupljenog i zaplijenjenog oružja

U livnici Jelšingrad u Banjoj Luci danas je uništeno 1.563 komada oružja i dijelova oružja koje su prikupile i zaplijenile policijske agencije širom Bosne i Hercegovine – među njima Granična policija BiH, SIPA, MUP RS, devet kantonalnih MUP-ova i Policija Brčko distrikta BiH.

Akciju je organizovao Koordinacioni odbor za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u BiH, u saradnji s Centrom za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja u istočnoj i jugoistočnoj Evropi (UNDP SEESAC), uz tehničku podršku UNDP-a i finansijsku podršku Evropske unije kroz projekat „Podrška za jačanje borbe protiv ilegalnog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malokalibarskim i lakim oružjem na Zapadnom Balkanu“.

Predstavnici Koordinacionog odbora istakli su da višak, slabo osigurano i nezakonito posjedovano oružje i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti građana. Upozorili su da problem ilegalnog oružja u regionu ne poznaje granice te zahtijeva zajednički, koordiniran odgovor svih zemalja jugoistočne Evrope.

Dragan Vukadin, zamjenik predsjedavajućeg Koordinacionog odbora, pojasnio je da je riječ o oružju prikupljenom kroz redovne policijske aktivnosti, ali i dobrovoljnom predajom građana.

„Ova akcija je rezultat predanog rada policijskih agencija na prikupljanju oružja, ali i postojanja svijesti kod građana o opasnostima koje nosi ilegalno posjedovanje oružja“, rekao je Vukadin, dodavši da „uništavanje oružja doprinosi povećanju sigurnosti građana i sprječavanju njegove upotrebe u izvršenju krivičnih djela“.

Bosna i Hercegovina, kako je navedeno, nastavlja s provođenjem ciljeva Mape puta za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine oružjem na Zapadnom Balkanu do 2030. godine, te ispunjava obaveze iz Strategije za kontrolu malog i lakog oružja u BiH.

Ovim potezom BiH još jednom potvrđuje opredijeljenost jačanju sigurnosti, smanjenju rizika od nasilja i stvaranju bezbjednijeg okruženja za sve građane.