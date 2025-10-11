Akcija u Banjoj Luci: Uništeno preko hiljadu komada prikupljenog i zaplijenjenog oružja

RTV SLON

U livnici Jelšingrad u Banjoj Luci danas je uništeno 1.563 komada oružja i dijelova oružja koje su prikupile i zaplijenile policijske agencije širom Bosne i Hercegovine – među njima Granična policija BiH, SIPA, MUP RS, devet kantonalnih MUP-ova i Policija Brčko distrikta BiH.

Akciju je organizovao Koordinacioni odbor za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u BiH, u saradnji s Centrom za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja u istočnoj i jugoistočnoj Evropi (UNDP SEESAC), uz tehničku podršku UNDP-a i finansijsku podršku Evropske unije kroz projekat „Podrška za jačanje borbe protiv ilegalnog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malokalibarskim i lakim oružjem na Zapadnom Balkanu“.

Predstavnici Koordinacionog odbora istakli su da višak, slabo osigurano i nezakonito posjedovano oružje i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti građana. Upozorili su da problem ilegalnog oružja u regionu ne poznaje granice te zahtijeva zajednički, koordiniran odgovor svih zemalja jugoistočne Evrope.

Dragan Vukadin, zamjenik predsjedavajućeg Koordinacionog odbora, pojasnio je da je riječ o oružju prikupljenom kroz redovne policijske aktivnosti, ali i dobrovoljnom predajom građana.

„Ova akcija je rezultat predanog rada policijskih agencija na prikupljanju oružja, ali i postojanja svijesti kod građana o opasnostima koje nosi ilegalno posjedovanje oružja“, rekao je Vukadin, dodavši da „uništavanje oružja doprinosi povećanju sigurnosti građana i sprječavanju njegove upotrebe u izvršenju krivičnih djela“.

Bosna i Hercegovina, kako je navedeno, nastavlja s provođenjem ciljeva Mape puta za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine oružjem na Zapadnom Balkanu do 2030. godine, te ispunjava obaveze iz Strategije za kontrolu malog i lakog oružja u BiH.

Ovim potezom BiH još jednom potvrđuje opredijeljenost jačanju sigurnosti, smanjenju rizika od nasilja i stvaranju bezbjednijeg okruženja za sve građane.

pročitajte i ovo

Magazin

Ljekari hitne pomoći upozoravaju: Jedna uobičajena navika u vožnji može vas skupo koštati

Kultura

Tuzla u znaku sevdaha: Počinje 17. Festival Sevdalinke “Sevdalinko u srcu te nosim”

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Fudbaleri Slobode poraženi na domaćem terenu

Magazin

Glad ne prestaje ni nakon obroka? Uzrok mogu biti ova stanja

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]