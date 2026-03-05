Pojačane mjere opreza i sigurnosti u BiH

Ministarstvo sigurnosti BiH saopćilo je da su policijske i sigurnosne agencije u zemlji poduzele dodatne mjere opreza nakon informacija o početku napada na Iran.

Kako je navedeno u saopćenju, riječ je o uobičajenim preventivnim aktivnostima koje se provode u sličnim međunarodnim sigurnosnim okolnostima. Cilj takvih mjera je pravovremeno praćenje potencijalnih sigurnosnih izazova te očuvanje stabilnosti i sigurnosti građana u Bosni i Hercegovini.

Iz Ministarstva ističu da policijske i sigurnosne strukture prate situaciju i postupaju u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima, uz pojačan oprez i koordinaciju nadležnih institucija.

Prema trenutno dostupnim informacijama, nema indicija koje bi ukazivale na bilo kakvo ugrožavanje sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Nadležne institucije nastavljaju redovne aktivnosti i prate razvoj događaja na međunarodnom planu.