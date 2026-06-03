Problem u sistemu za obradu biometrijskih podataka stranih državljana

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine obavijestilo je javnost da je identifikovan problem u radu softvera za obradu biometrijskih podataka stranih državljana.

Riječ je o sistemu koji se koristi u postupcima izdavanja viza i odobravanja boravka stranaca u Bosni i Hercegovini.

Iz Ministarstva navode da nadležne službe, u saradnji sa međunarodnim partnerima i Delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini, intenzivno rade na otklanjanju uočenog problema.

Prema trenutnim procjenama, očekuje se da će poteškoće biti riješene u najkraćem mogućem roku, nakon čega bi se trebao nastaviti proces uzimanja i obrade biometrijskih podataka u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo sigurnosti BiH najavilo je da će javnost blagovremeno informisati o svim relevantnim informacijama i nastavku procesa.