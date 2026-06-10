Vlada SAD donirala spasilačku dizalicu za helikoptere Oružanih snaga BiH

Svečana primopredaja spasilačke dizalice za helikoptere Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koju je Vlada SAD donirala putem Ministarstva sigurnosti BiH, održana je na helidromu kasarne OS BiH “Rajlovac”.

Ceremoniju su predvodili ministar odbrane BiH Zukan Helez, zamjenik ministra sigurnosti BiH Ivica Bošnjak i otpravnik poslova Ambasade SAD u BiH John Ginkel.

Ministar Helez istakao je da će ova donacija unaprijediti kapacitete za zaštitu i spašavanje građana širom Bosne i Hercegovine.

“Ova vrijedna donacija unaprijedit će kapacitete za zaštitu i spašavanje građana širom BiH. Dizalica će omogućiti izvođenje zahtjevnih helikopterskih operacija spašavanja u nepristupačnim područjima i okolnostima u kojima od brzine i efikasnosti reakcije direktno zavisi spašavanje ljudskih života”, rekao je Helez.

Zamjenik ministra sigurnosti BiH Ivica Bošnjak naglasio je da će nova oprema omogućiti brži odgovor nadležnih institucija u situacijama kada je svaka minuta od ključne važnosti, te zahvalio američkim partnerima na podršci.

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Otpravnik poslova Ambasade SAD u BiH John Ginkel poručio je da je riječ o opremi koja spašava živote i koja će biti posebno korisna u Bosni i Hercegovini, zbog raznolikog i planinskog terena.

Električna konzolna dizalica nosivosti do 275 kilograma, vrijedna 352.000 dolara, bit će važan dio opreme u helikopterima Oružanih snaga BiH.

Vlada SAD donirala je opremu Ministarstvu sigurnosti BiH, koje ju je predalo Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH. Oružane snage BiH, iako im zaštita i spašavanje nije primarna misija, često imaju važnu ulogu u akcijama spašavanja unesrećenih građana.