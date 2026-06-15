Ministarstvo odbrane BiH najavilo nadzorni let od 15. do 19. juna

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine saopćilo je da će se u periodu od 15. do 19. juna 2026. godine iznad teritorije BiH realizovati planirani posmatrački let u okviru međunarodnog Ugovora „Otvoreno nebo“.

Let će biti proveden u saradnji Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH, uz podršku Ministarstva vanjskih poslova BiH, Ministarstva komunikacija i prometa BiH te Međunarodnog aerodroma Sarajevo. U misiji učestvuju delegacije Republike Turske, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske te Slovačke Republike.

Iz Ministarstva ističu da se radi o unaprijed najavljenoj aktivnosti, tokom koje će posadi aviona i međunarodnim inspektorima biti pridružen i tim Oružanih snaga BiH i Ministarstva komunikacija i prometa BiH, te da nema razloga za zabrinutost građana.

Posmatrački let će se realizovati avionom ratnog vazduhoplovstva Republike Turske, a snimanje teritorije obavljat će se specijalizovanim senzorima certificiranim u skladu s odredbama Ugovora, nakon provjere nadležnih stručnjaka Oružanih snaga BiH. Tačna ruta i vrijeme leta bit će utvrđeni tokom zajedničkih priprema po dolasku delegacija na Međunarodni aerodrom Sarajevo.

Ugovor „Otvoreno nebo“ predstavlja međunarodni sigurnosni aranžman koji državama članicama omogućava nadzorno osmatranje teritorija u cilju jačanja transparentnosti i međusobnog povjerenja. Bosna i Hercegovina je članica ovog Ugovora od 2003. godine i aktivno učestvuje u njegovoj implementaciji kroz posmatračke letove iznad BiH i drugih država članica.