Ministarstvo odbrane raspisalo konkurs za prijem na vojne akademije u sedam zemalja

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine raspisalo je jedinstveni konkurs za prijem kandidata na vojne akademije u Njemačkoj, Turskoj, Grčkoj, Italiji, Austriji, Sjevernoj Makedoniji i Hrvatskoj.

Na konkurs se mogu prijaviti mladići i djevojke iz civilstva koji su završili srednju školu ili trenutno pohađaju četvrti razred srednje škole, uz najmanju ukupnu ocjenu dobar.

Od kandidata se, između ostalog, traži dobro poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru, dobro zdravstveno stanje i tjelesna pripremljenost. Kandidati ne smiju biti u braku, imati zakonsku obavezu izdržavanja djece, niti kandidatkinje smiju biti u drugom stanju.

Konkurs je raspisan za preddiplomske studijske programe u Hrvatskoj, Vojnu akademiju u Sjevernoj Makedoniji, Terezijansku vojnu akademiju u Austriji, Vojnu akademiju kopnene vojske u Italiji, vojne akademije u Grčkoj i Turskoj, te Vojnu akademiju u Njemačkoj za pješadiju i brdsko pješadiju.

Detaljni uslovi konkursa za akademije svake od navedenih zemalja objavljeni su na službenoj web-stranici Ministarstva odbrane BiH, u rubrikama Oglasi/Konkursi i Postani pripadnik OS BiH.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Po završetku školovanja, kadeti i kadetkinje potpisat će ugovor za profesionalnu vojnu službu u početnom činu oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, potporučnik.

Iz Ministarstva odbrane BiH najavljeno je da će konkursi za školovanje na vojnim akademijama u drugim partnerskim zemljama biti objavljeni naknadno.