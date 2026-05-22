Helez u Turskoj potpisao ugovor o nabavci sanitetskog vozila KIRPI za OS BiH

Ministar odbrane BiH Zukan Helez potpisao je u Turskoj ugovor sa kompanijom BMC o nabavci sanitetske verzije vozila KIRPI za potrebe Oružanih snaga BiH.

Riječ je o savremenom oklopnom medicinskom vozilu koje je namijenjeno za siguran i brz transport povrijeđenih i ranjenih osoba od mjesta povrede do medicinske ustanove.

Helez je poručio da se potpisivanjem ugovora nastavlja realizacija Plana modernizacije i proces opremanja Lake bataljonske borbene grupe.

Kako je navedeno, nabavka ovog vozila predstavlja ulaganje u sigurnost, sposobnost i spremnost pripadnika OS BiH da odgovore na složene zadatke u BiH, ali i u međunarodnim misijama podrške miru.

Tokom sastanka u Turskoj razgovarano je i o prvoj vojnoj izložbi i konferenciji First Balkan Shield – Industrial Expo & Summit 2026, koja će biti održana od 1. do 4. septembra u Sarajevu.