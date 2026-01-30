Ministarstvo odbrane BiH raspisalo konkurs za vojnu akademiju u Velikoj Britaniji

Nedžida Sprečaković
Ministarstvo odbrane BiH raspisalo konkurs za vojnu akademiju u Velikoj Britaniji
Foto: RAF Cranwell

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine u petak 30. januara 2026. godine raspisalo je konkurs za prijеm na Kraljevsku zrakoplovnu vojnu akademiju Cranwell u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Na konkurs se mogu prijaviti mladići i djevojke iz civilstva, koji su uspješno završili prvi ciklus studija i koji na dan 02. april 2027. godine neće biti stariji od 27 godina, kao i pripadnici Oružanih snaga BiH koji uz završen prvi ciklus studija neće biti stariji od 29 godina na dan 31. avgust 2026. godine.

Za prijem se zahtjeva visoko poznavanje engleskog jezika i visok nivo fizičke pripremljenosti. Detaljni uslovi konkursa objavljeni su na službenoj web stranici MO BiH, na linkovima: OGLASI/KONKURSI i Postani pripadnik OS BiH na OVOM LINKU.

Konkurs je otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Školovanje na Kraljevskoj zrakoplovnoj vojnoj akademiji Cranwell traje od 31. avgusta 2026. do 02. aprila 2027. godine. Po završetku školovanja, kadeti će biti primljeni u profesionalnu vojnu službu u početnom činu oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine – potporučnik.

O iskustvu školovanja na Kraljevskoj vazduhoplovnoj vojnoj akademiji Cranwell u Velikoj Britaniji možete više saznati iz podkasta na našoj službenoj YuTube stranici na OVOM LINKU.

