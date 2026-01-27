General Edin Fako primio američkog diplomatu Raffija Gregoriana

Generalni inspektor Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, brigadni general Edin Fako, primio je danas u službeni posjet američkog diplomatu Raffi Gregorian, nekadašnjeg glavnog zamjenika visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.

Raffi Gregorian domaćoj javnosti poznat je kao jedan od supredsjedatelja Komisije za reformu odbrane BiH, na osnovu koje su 2005. godine formirani Ministarstvo odbrane BiH i Oružane snage BiH. Tokom boravka u Bosni i Hercegovini obavljao je i dužnost supervizora za Brčko, a u svojoj karijeri bio je i šef Ureda Ujedinjenih nacija za borbu protiv terorizma.

Na sastanku s generalom Fakom razgovarano je o aktuelnim aktivnostima Oružanih snaga BiH i Generalnog inspektorata Ministarstva odbrane BiH, kao i o daljnjim perspektivama njihovog razvoja.

General Fako je tom prilikom istakao značaj uloge koju je Gregorian imao u reformi sistema odbrane Bosne i Hercegovine.

„Uvijek je zadovoljstvo ponovo se sastati s dobrim prijateljem. Dr. Gregorian imao je aktivnu i značajnu ulogu u reformi odbrane BiH, a njegova posvećenost, duboko znanje i bogato diplomatsko iskustvo bili su od izuzetne važnosti za cjelokupan proces reformi u Bosni i Hercegovini“, rekao je general Fako, izrazivši zahvalnost na doprinosu, ali i na dugogodišnjem prijateljstvu.