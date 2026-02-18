U Domu Oružanih snaga BiH održano tradicionalno predramazansko predavanje

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Husein-ef. Kavazović održao je u Domu Oružanih snaga BiH tradicionalno predramazansko predavanje i druženje za pripadnike Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, u atmosferi zajedništva i međusobnog uvažavanja.

Predavanju su prisustvovali generali i najviši predstavnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, kao i brojne zvanice. U obraćanju je reisu-l-ulema naglasio značaj zajedničkog života, poštovanja državnog suvereniteta i njegovanja moralnih vrijednosti unutar vojne službe.

Posebno je govorio o duhovnoj dimenziji ramazana, ističući disciplinu, odgovornost i unutrašnju čistoću kao vrijednosti koje su bliske vojnom pozivu i svakodnevnim zadacima pripadnika Oružanih snaga BiH. Uputio je i poruku da se ramazanski dani provedu u duhovnoj snazi i predanosti.

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez zahvalio je reisu-l-ulemi na porukama koje su upućene pripadnicima odbrambenog sistema, naglašavajući važnost okupljanja u duhu solidarnosti i poštovanja. Ukazao je na povezanost ramazanskih vrijednosti sa misijom služenja domovini, očuvanja mira i sigurnosti svih građana.

Istakao je da su duhovna obnova, strpljenje i briga za druge principi koji imaju posebno mjesto i u profesionalnom djelovanju institucija odbrane. Naglasio je i da se u Ministarstvu odbrane s jednakim uvažavanjem obilježavaju svi vjerski praznici, te da su međusobno razumijevanje i poštovanje temelj institucionalne snage.

Govoreći o različitostima, poručio je da one predstavljaju vrijednost i prednost, a ne prepreku, te izdvojio profesionalizam i posvećenost pripadnika Oružanih snaga i zaposlenih u Ministarstvu odbrane kao važan oslonac sistema sigurnosti.