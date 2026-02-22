Bivši saigrač otkrio: Cristiano Ronaldo pokušao postiti tokom ramazana

RTV SLON
Utakmica Portugal- Turska
Foto: EPA/Fena

Cristiano Ronaldo i u 41. godini nastavlja pomjerati granice, ne samo na fudbalskom terenu već i van njega. Njegova posvećenost i spremnost da isproba nova iskustva ponovo su došle do izražaja kada je, iako nije musliman, pokušao postiti tokom ramazana.

Ovu informaciju otkrio je njegov bivši saigrač iz Al-Nassra, Shaye Sharahili. Kako prenosi Yahoo Sports, Ronaldo je prošle godine pokušao postiti zajedno sa svojim saigračima kako bi bolje razumio kroz šta prolaze tokom svetog mjeseca. Ipak, uspio je izdržati dva dana.

U razgovoru za podcast Thmanyah Sports, Sharahili je naveo da je portugalski fudbaler shvatio koliko je post zahtjevan. “Cristiano Ronaldo pokušao je postiti dva dana tokom ramazana, ali mu je to bilo izuzetno teško”, rekao je Sharahili.

On je istakao da igranje fudbala tokom ramazana predstavlja izazov za većinu igrača, posebno za strance koji nisu navikli na promjene u dnevnoj rutini. Kako prenosi GhanaWeb, Sharahili je objasnio da su promjene u ishrani, snu i svakodnevnim navikama dodatno opterećenje za fudbalere koji nisu odrasli u takvom okruženju.

Ronaldo je u Saudijsku Arabiju stigao u januaru 2023. godine kao slobodan igrač, potpisavši za Al-Nassr. Njegov dolazak izazvao je veliku pažnju svjetske javnosti i doprinio rastu popularnosti saudijske lige. Smatra se da je njegov transfer imao značajan utjecaj i na dobijanje domaćinstva Svjetskog prvenstva 2034. godine.

Neki od njegovih muslimanskih saigrača istakli su da ih Ronaldo inspiriše da ostanu posvećeni svojoj vjeri. Iako je u 41. godini, portugalski fudbaler i dalje igra na visokom nivou, a tokom ljeta 2025. godine produžio je ugovor s Al-Nassrom do 2027. godine.

