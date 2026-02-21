Topa: Jednostavno jelo koje vraća snagu nakon posta

Foto: Ilustracija napravljena pomoću umjetne inteligencije

Topa je jedno od onih jela koje se na našim prostorima veže gotovo isključivo za ramazan. Nakon dugog dana posta, kada se iftar otvori hurmom i vodom, upravo topa često dolazi kao prvi topli zalogaj. Jednostavna je, zasitna i priprema se od sastojaka koje većina ima u kući.

Sastojci (za 3–4 osobe)

100 g kajmaka

100 g mladog sira (ili polutvrdog, po želji)

2 jaja

50 g maslaca

2–3 kašike pavlake (po želji)

prstohvat soli

Uz topu se tradicionalno služi somun ili domaći hljeb.

Priprema

U manjoj šerpi na laganoj vatri otopite maslac. Kada se maslac zagrije, dodajte kajmak i sir, pa miješajte dok se ne sjedine i počnu lagano topiti. Bitno je da temperatura ne bude prejaka kako smjesa ne bi zagorjela.

U posebnoj zdjeli umutite jaja viljuškom, pa ih polako dodajte u smjesu uz neprestano miješanje. Miješajte nekoliko minuta dok se jaja ne termički obrade i dok ne dobijete kremastu, blago zgušnjenu strukturu. Ako želite mekšu i kremastiju topu, možete dodati dvije do tri kašike pavlake.

Posolite po ukusu, ali oprezno jer su i kajmak i sir već slani.

Topa se servira topla, odmah nakon pripreme. Najljepša je kada se komad svježeg somuna umoči direktno u zdjelu, dok se iz nje još diže para.

Mali savjet

Neko voli da topa ostane rjeđa i kremasta, a neko da bude gušća i kompaktnija. Sve zavisi od dužine kuhanja i vrste sira koji koristite. Ako želite bogatiji okus, možete dodati i malo rendanog tvrdog sira, ali tradicionalna verzija ostaje najjednostavnija.

U ramazanskim večerima, topa nije samo jelo, već dio porodične atmosfere i mirisa koji označava kraj posta i početak zajedničkog iftara.

