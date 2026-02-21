Topa: Jednostavno jelo koje vraća snagu nakon posta

Topa je jedno od onih jela koje se na našim prostorima veže gotovo isključivo za ramazan. Nakon dugog dana posta, kada se iftar otvori hurmom i vodom, upravo topa često dolazi kao prvi topli zalogaj. Jednostavna je, zasitna i priprema se od sastojaka koje većina ima u kući.

Sastojci (za 3–4 osobe)

100 g kajmaka

100 g mladog sira (ili polutvrdog, po želji)

2 jaja

50 g maslaca

2–3 kašike pavlake (po želji)

prstohvat soli

Uz topu se tradicionalno služi somun ili domaći hljeb.

Priprema

U manjoj šerpi na laganoj vatri otopite maslac. Kada se maslac zagrije, dodajte kajmak i sir, pa miješajte dok se ne sjedine i počnu lagano topiti. Bitno je da temperatura ne bude prejaka kako smjesa ne bi zagorjela.

U posebnoj zdjeli umutite jaja viljuškom, pa ih polako dodajte u smjesu uz neprestano miješanje. Miješajte nekoliko minuta dok se jaja ne termički obrade i dok ne dobijete kremastu, blago zgušnjenu strukturu. Ako želite mekšu i kremastiju topu, možete dodati dvije do tri kašike pavlake.

Posolite po ukusu, ali oprezno jer su i kajmak i sir već slani.

Topa se servira topla, odmah nakon pripreme. Najljepša je kada se komad svježeg somuna umoči direktno u zdjelu, dok se iz nje još diže para.

Mali savjet

Neko voli da topa ostane rjeđa i kremasta, a neko da bude gušća i kompaktnija. Sve zavisi od dužine kuhanja i vrste sira koji koristite. Ako želite bogatiji okus, možete dodati i malo rendanog tvrdog sira, ali tradicionalna verzija ostaje najjednostavnija.

U ramazanskim večerima, topa nije samo jelo, već dio porodične atmosfere i mirisa koji označava kraj posta i početak zajedničkog iftara.