RTV Slon želi vam sretan i blagoslovljen nastupajući mjesec ramazan

Adin Jusufović
Ramazan 2026

Prema Takvimu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, zalaskom sunca nastupa mjesec ramazan i tada se klanja prva teravija, tačnije u srijedu 18. februara, dok je prvi dan posta u četvrtak, 19. februara 2026. godine.

Nakon mjeseca posta muslimani dočekuju Ramazanski bajram, jedan od dva najveća muslimanska praznika.

Bajram-namaz prema ovogodišnjoj vaktiji pada u petak, 20. marta 2026. godine.

Tokom ramazana Rijaset Islamske zajednice u BiH organizuje brojne vjerske aktivnosti i posebne programe povodom značajnih datuma, među kojima su Lejletul-bedr, Fethu-Mekke i Lejletul-kadr.

