Lejla Vuković: Ramazan je prilika za solidarnost i međusobnu brigu

Povodom nastupajućeg mjeseca ramazana, predsjednica Organizacije žena SDA Tuzlanskog kantona i zamjenica predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona Lejla Vuković uputila je čestitku svim vjernicama i vjernicima u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini i dijaspori.

U čestitki je poželjela da ramazan bude dočekan u zdravlju, miru i porodičnoj toplini, ističući da je ovaj mjesec vrijeme posta, duhovne obnove i ličnog preispitivanja.

Vuković je naglasila da ramazan podsjeća na važnost solidarnosti, milosti i međusobne brige, te da predstavlja priliku za jačanje porodice kao temelja društva i pružanje podrške onima kojima je pomoć najpotrebnija.

„Neka nam dani posta donesu strpljenje i smirenost, a ramazanske noći budu ispunjene dovom, nadom i dobrim djelima. U duhu zajedništva i odgovornosti gradimo društvo pravde, dostojanstva i međusobnog poštovanja“, poručila je Vuković.

Na kraju čestitke uputila je tradicionalnu poruku: Ramazan šerif mubarek olsun.

