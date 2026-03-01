Lejla Vuković čestitala Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

RTV SLON

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine građankama i građanima Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona uputila je zamjenica predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona i predsjednica Organizacije žena SDA TK Lejla Vuković.

U svojoj poruci povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine istakla je da ovaj datum podsjeća na hrabrost i odlučnost građana da izgrade slobodnu i demokratsku državu, naglašavajući važnost zajedništva i međusobnog poštovanja u izgradnji budućnosti.

„Ovaj dan podsjeća nas na hrabrost i odlučnost našeg naroda da izgradi slobodnu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu. Zajedništvo, poštovanje i ljubav prema domovini temelj su naše budućnosti“, navela je Vuković u čestitki.

Dodala je i da je važno nastaviti raditi na društvu u kojem će mir, jednakost i solidarnost biti trajne i neupitne vrijednosti.
„Kao žene i predstavnici građana, nastavljamo raditi na društvu u kojem će mir, jednakost i solidarnost biti neupitne vrijednosti“, poručila je Vuković.

Na kraju čestitke svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona uputila je čestitku povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

