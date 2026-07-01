ŽFK SLOBODA 2024 izborio plasman u Premijer žensku ligu Bosne i Hercegovine

Ženski fudbalski klub Sloboda 2024 ostvario je historijski uspjeh i od naredne sezone takmičit će se u Premijer ženskoj ligi Bosne i Hercegovine, najvišem rangu takmičenja u državi.

Nakon dvije godine predanog rada, ulaganja u razvoj omladinskih selekcija i izgradnje stabilne sportske organizacije, klub je napravio iskorak koji predstavlja jedan od najvećih uspjeha ženskog sporta u Tuzli u posljednjim godinama.

Predsjednik kluba Emir Muratović ističe da je ovaj rezultat plod dugoročnog rada, a ne uspjeha ostvarenog preko noći.

“KLUB SMO GRADILI STRPLJIVO I PLANSKI, IZ GODINE U GODINU. DANAS S PONOSOM MOŽEMO REĆI DA SMO JEDAN OD NAJORGANIZOVANIJIH ŽENSKIH FUDBALSKIH KLUBOVA U BOSNI I HERCEGOVINI. OVO NIJE KRAJ NAŠEG PUTA, VEĆ POTVRDA DA SMO RADILI ISPRAVNO.”

ŽFK Sloboda 2024 danas ima sve takmičarske selekcije – od najmlađih djevojčica do seniorskog tima – čime je stvoren kvalitetan sistem razvoja mladih fudbalerki. Upravo je takav način rada, uz stručan kadar i ozbiljnu organizaciju, doveo do plasmana u elitni rang bh. ženskog fudbala.

Govoreći o razvoju kluba, Muratović naglašava da je najveća vrijednost upravo kontinuitet.

“IMAMO SVE SELEKCIJE I JASNO POSTAVLJEN SISTEM RADA. PREMIJER LIGA JE NAGRADA SVIM NAŠIM IGRAČICAMA, TRENERIMA, RODITELJIMA, VOLONTERIMA I LJUDIMA KOJI SU GODINAMA VJEROVALI U OVAJ PROJEKAT. OVO JE USPJEH CIJELE NAŠE SPORTSKE PORODICE.”

Posebnu zahvalnost klub upućuje Gradonačelniku Grada Tuzla na kontinuiranoj podršci razvoju ŽFK Sloboda 2024 i ženskog sporta u Tuzli. Veliku podršku klubu tokom prethodnog perioda pružili su i vijećnici Gradskog vijeća Grada Tuzla Mensur Mujezinović i Senad Mehmedinović, kojima se klub također iskreno zahvaljuje na razumijevanju i podršci.

Predsjednik kluba ističe da ovakav rezultat predstavlja uspjeh cijelog grada.

“BEZ PODRŠKE GRADA TUZLA I LJUDI KOJI SU PREPOZNALI NAŠ RAD, OVAJ PUT BI BIO MNOGO TEŽI. ISKRENO ZAHVALJUJEM GRADONAČELNIKU ZIJADU LUGAVIĆU, KAO I VIJEĆNICIMA MENSURU MUJEZINOVIĆU I SENADU MEHMEDINOVIĆU, KOJI SU BILI UZ NAŠ KLUB I KADA JE BILO NAJPOTREBNIJE.”

Plasman u Premijer ligu ima poseban značaj i za grad Tuzlu. Pored Košarkaškog kluba Sloboda, ŽFK Sloboda 2024 će naredne sezone biti jedini predstavnik Tuzle u najvišem rangu ekipnog sporta Bosne i Hercegovine, što dodatno potvrđuje važnost ovog sportskog uspjeha.

Na kraju, predsjednik Muratović poručuje da je pred klubom novo poglavlje i još veća odgovornost.

“PREMIJER LIGA DONOSI NOVE IZAZOVE, ALI VJERUJEM DA ĆEMO IH DOČEKATI SPREMNI. NASTAVLJAMO RADITI JOŠ OZBILJNIJE I ODGOVORNIJE KAKO BISMO DOSTOJNO PREDSTAVLJALI TUZLU I OPRAVDALI POVJERENJE SVIH KOJI SU VJEROVALI U NAS.”

Ulaskom u Premijer žensku ligu Bosne i Hercegovine, ŽFK Sloboda 2024 ispisuje novu stranicu svoje historije. Ono što je prije dvije godine bila vizija, danas je stvarnost – a najveći dobitnici ovog uspjeha su djevojčice koje sada imaju još veći motiv da upravo u dresu Slobode ostvaruju svoje sportske snove.