ŽFK Sloboda 2024 Tuzla danas igra na domaćem terenu

ŽFK Sloboda 2024 Tuzla danas očekuju novi prvenstveni i omladinski susreti na domaćem terenu.

Seniorska ekipa u danas će na stadionu Tušanj dočekati lidera prvenstva, ekipu ŽNK Inter Posušje. Utakmica počinje u 17 sati, a domaći tim očekuje zahtjevan susret protiv prvoplasirane ekipe na tabeli.

Također, danas će nastupati i U15 selekcija ŽFK Sloboda 2024 Tuzla, koja će na stadionu NK Mramor igrati protiv ekipa ŽFK Domaljevac, ŽNK Krivaja i ŽFK Fortuna. Za mlade fudbalerke ovo će biti još jedna prilika za takmičarsko iskustvo i nastavak razvoja kroz utakmice sa vršnjakinjama.

Iz kluba su pozvali navijače, prijatelje kluba i ljubitelje ženskog fudbala da u nedjelju pruže podršku svim selekcijama ŽFK Sloboda 2024 Tuzla.