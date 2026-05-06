ŽFK Sloboda 2024 ovog vikenda nastupa u Sarajevu i Živinicama

Selekcije ŽFK Sloboda 2024 Tuzla ovog vikenda nastavljaju takmičarske obaveze, a na terenu će biti seniorke i U-15 selekcija.

Seniorke ŽFK Sloboda 2024 u okviru Prve ženske lige FBiH gostuju ekipi ŽFK Respekt Sarajevo. Utakmica je na rasporedu u nedjelju, 10. maja, na stadionu Otoka u Sarajevu, s početkom u 18:30 sati.

Tuzlanske fudbalerke u nastavku prvenstva žele pružiti još jednu dobru partiju i pokušati doći do novih bodova protiv sarajevske ekipe.

Osim seniorki, aktivna će biti i U-15 selekcija ŽFK Sloboda 2024, koja će u nedjelju nastupiti na turniru u Živinicama. Mlade fudbalerke odmjerit će snage sa ekipama ŽNK Posavina Domaljevac, ŽNK Krivaja Zavidovići i ŽFK Fortuna Živinice.

Turnir će za U-15 selekciju biti nova prilika za sticanje iskustva, razvoj igre i nastavak takmičarskih nastupa u omladinskom fudbalu.