Tom i Jerry stižu u kina s novom avanturom “Čarobni kompas”

Animirani film „Tom i Jerry: Čarobni kompas“ od četvrtka, 6. maja, stiže u kina, a publika će ga moći gledati u sinhronizovanoj verziji.

Jedan od najpoznatijih crtanih dvojaca, mačak Tom i miš Jerry, ovoga puta vode gledaoce na putovanje kroz vrijeme, u avanturu koja počinje u Metropoliten muzeju u srcu Manhattana.

Radnja filma prati Jerrya koji krišom ulazi u muzej kako bi vidio veliku izložbu i mitski „Astralni kompas“. Tom, koji je postao novi čuvar muzeja, pokušava ga zaustaviti, ali tokom njihove jurnjave kompas se razbija i obojicu odvodi u drevnu Kinu.

U novom svijetu Tom biva dočekan kao božanski glasnik, dok Jerry sklapa neobična savezništva i ponovo ulazi u niz komičnih i napetih situacija. Film donosi spoj avanture, humora i prepoznatljivog rivalstva koje već više od osam decenija zabavlja publiku širom svijeta.

„Tom i Jerry: Čarobni kompas“ namijenjen je svim generacijama, od najmlađih gledalaca koji se tek upoznaju s ovim likovima, do starijih koji su odrasli uz njihove dogodovštine.