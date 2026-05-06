Provaljen javni toalet u Gradskom parku u Tuzli, pričinjena materijalna šteta

Tokom proteklog vikenda došlo je do provale u javni toalet u Gradskom parku u Tuzli, potvrđeno je iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica.

Tom prilikom obijeni su tripodi, a oštećen je i dio inventara, čime je pričinjena značajna materijalna šteta.

Policijski službenici obavili su uviđaj, a za nepoznatim počiniocima se traga.

Nadležne službe, zajedno sa JP „Panonica“ d.o.o. Tuzla, kojem je javni toalet dat na upravljanje i održavanje, već rade na sanaciji štete kako bi objekat u što kraćem roku ponovo bio u funkciji.

Iz Službe su apelovali na građane da čuvaju javnu imovinu koja je namijenjena svim građanima i posjetiocima Tuzle.