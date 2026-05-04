U toku pripreme za obilježavanje brojnih datuma od značaja za Tuzlu

U Gradskoj upravi Tuzle danas je održan sastanak Organizacionog odbora zaduženog za pripremu obilježavanja važnih datuma za Grad Tuzlu.

Riječ je o 9. maju, Danu pobjede nad fašizmom, 15. maju, Danu odbrane Tuzle, te 16. maju, Danu tuzlanskih jedinica.

Sastanku su prisustvovali predstavnici boračkih udruženja, Grada Tuzle, javnih preduzeća i ustanova, kao i Policijske uprave Tuzla, koji učestvuju u organizaciji programa obilježavanja.

Tokom sastanka razgovarano je o dosadašnjim aktivnostima, a usaglašeni su i naredni koraci u pripremi obilježavanja ovih datuma, koji predstavljaju podsjetnik na antifašističku tradiciju, odbranu grada i doprinos tuzlanskih jedinica u odbrani Bosne i Hercegovine.