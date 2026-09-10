Feniks: Prevencija samoubistva ne smije biti tema samo jednog dana

Povodom Svjetskog dana prevencije samoubistva, koji se obilježava 10. septembra, Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji „Feniks“ Tuzla pozvalo je na otvoreniji razgovor o samoubistvu, smanjenje stigme i dostupniju podršku osobama koje se nalaze u psihičkoj krizi.

Ovogodišnja globalna kampanja nosi slogan „Počnimo razgovarati“, a cilj joj je promjena načina na koji se govori o samoubistvu, razbijanje štetnih mitova i stvaranje okruženja u kojem će ljudi lakše potražiti pomoć.

Iz „Feniksa“ podsjećaju da se prevencija samoubistva ne može svesti na jedan dan u godini.

„Feniks“ se globalnoj kampanji pridružuje od 2003. godine, kroz aktivnosti usmjerene na prevenciju samoubistva i unapređenje mentalnog zdravlja. Njihovi slogani su „Život nema reprizu“ i „Bezbroj je razloga za život“.

Iz Udruženja upozoravaju da su stigma i šutnja među preprekama zbog kojih ljudi u psihičkoj krizi teže traže pomoć, ali i zbog kojih se sporije razvijaju dostupne službe i usluge zaštite mentalnog zdravlja.

Ističu da je samoubistvo javnozdravstveni problem koji zahtijeva sistemski odgovor te ponovo pozivaju donosioce odluka da zajednički rade na strategiji prevencije samoubistva.

Od vlade i nadležnih institucija traže konkretne mjere kako bi građanima bila dostupna kvalitetna briga o mentalnom zdravlju, kao i pravovremena pomoć i podrška u situacijama psihičke krize.

Iz „Feniksa“ poručuju da svako može doprinijeti stvaranju zajednice u kojoj će pomoć biti dostupna onima kojima je potrebna.

Prevencija samoubistva i briga o mentalnom zdravlju, poručuju, trebaju biti prioritet tokom cijele godine, a ne samo 10. septembra.