Movember mjesec muškaraca svake godine podsjeća da briga o zdravlju, emocijama i tijelu nije slabost, nego najvažniji oblik snage.

Movember mjesec muškaraca nije samo još jedna kampanja s fotografijama muškaraca koji puštaju brkove, nego globalni podsjetnik da zdravlje muškaraca zaslužuje pažnju, razgovor i brigu. U novembru se širom svijeta organizuju akcije, trke, pregledi i druženja, ali iza svega stoji jednostavna poruka, da je hrabrost otići na pregled, pitati za pomoć i priznati da nisi uvijek dobro.

Movember mjesec muškaraca kao pokret koji je promijenio navike

Pokret Movember nastao je 2003. godine u Australiji, kada su dvojica prijatelja odlučila pustiti brkove kako bi privukli pažnju na rak prostate, bolest o kojoj se rijetko govorilo. Ono što je počelo kao lokalna ideja, preraslo je u svjetski pokret koji je do danas prikupio stotine miliona dolara za istraživanja i edukaciju o zdravlju muškaraca.

Ali važnije od novca, Movember je promijenio kulturu šutnje. Učinio je da se o bolestima, strahovima i emocijama govori naglas. Danas se u više od 20 zemalja tokom novembra nose brkovi kao simbol solidarnosti i svjesnosti.

Zdravlje nije samo fizičko: Razgovor kao lijek

Suština poruke koju nosi movember mjesec muškaraca nije samo u ranoj dijagnozi raka prostate ili testisa. Ona je u ideji da briga o sebi počinje mnogo prije bolesti. Muškarci, posebno u našim društvima, često su naučeni da trpe, da ne pokazuju bol i da sve izdrže „kao pravi muškarci“. No, statistike su neumoljive: muškarci žive kraće od žena, rjeđe idu na preventivne preglede i mnogo češće pate u tišini.

Depresija, anksioznost, hronični stres i osjećaj pritiska da budu „stub porodice“ često ostaju neprimijećeni. Zato movembar nije samo mjesec pregleda, već i mjesec razgovora, koji poziva muškarce da sjednu sa prijateljem, bratom, partnericom i kažu „nisam dobro“. I da znaju da to nije slabost.

Brk koji podsjeća na važnost prevencije

Rak prostate je drugi najčešći karcinom kod muškaraca na svijetu, a u ranim fazama često nema simptome. Zato je prevencija ključna. Stručnjaci preporučuju da muškarci nakon 45. godine redovno rade PSA test, a ako u porodici postoji historija bolesti, i ranije.

Movember mjesec muškaraca je prilika da se o tome govori javno i da se razbije stigma oko muških pregleda. Pregled traje nekoliko minuta, a može spasiti život. Brk koji pustite u novembru postaje podsjetnik, ne samo vama, nego i drugima, da zdravlje počinje hrabrošću da se suočite sa istinom.

Tišina koja boli više od bolesti

Dok se o fizičkom zdravlju sve više govori, mentalno zdravlje muškaraca još je tabu. Movember donosi i tu promjenu. U svijetu svake minute jedan muškarac izgubi život zbog samoubistva.

To nisu samo brojevi. To su očevi, sinovi, prijatelji, kolege. Ljudi koji su možda izgledali snažno, a nosili težinu koju nisu mogli podijeliti.

Zato se širom svijeta u okviru movember-a organizuju i radionice o emocionalnoj pismenosti, psihološkoj podršci i načinima da se prepozna kriza. Jer razgovor doslovno spašava živote.

Mali koraci, velika promjena

U svakodnevici, movember može značiti i uvođenje malih promjena koje vode ka boljoj pishofizičkoj kondiciji; redovna fizička aktivnost, uravnotežena ishrana, manje alkohola, više sna i vremena provedenog s porodicom.

Ali jednako je važno i emocionalno zdravlje. Već danas možete napisati poruku prijatelju kojeg dugo niste čuli; nazvati oca i pitati ga kako se osjeća; odvojiti vrijeme za sebe bez grižnje savjesti. Sve su to oblici prevencije, samo što se ne mjere nalazima.

Brk kao most između generacija

Za mnoge muškarce movember postaje povod da o zdravlju razgovaraju sa sinovima, unucima ili mlađim kolegama. Brk tako postaje više od simbola, postaje alat komunikacije.

U vremenu kada se razgovori često svode na poruke i emotikone, pogled u ogledalo i pitanje „kako si stvarno?“ vrijedi više nego što mislimo.

Pokret koji pripada svima

Iako je fokus na muškarcima, movember mjesec muškaraca nije samo muška stvar. Žene, porodice, kolegice i prijateljice često su najvažniji pokretači promjene. One podsjećaju, ohrabruju i podržavaju. Zajedno s njima, briga o zdravlju postaje zajednička odgovornost.

U Bosni i Hercegovini se svake godine pridružuju brojne inicijative, od humanitarnih trka, javnih predavanja do simboličnih akcija puštanja brkova. Sve s istim ciljem, da se o zdravlju muškaraca govori glasno, bez srama i odlaganja.

Novi oblik hrabrosti

U vremenu koje često nagrađuje snagu, brzinu i neosjetljivost, movember uči drugačijoj vrsti hrabrosti. Hrabrosti da stanemo, da se zapitamo, da se pregledamo, da tražimo pomoć; hrabrosti da se brinemo o sebi ne zato što moramo, nego zato što želimo da živimo bolje.

Movember mjesec muškaraca nije samo mjesec u kalendaru, nego podsjetnik da briga o zdravlju počinje u ogledalu. Zbog toga dragi naši muškarci, pustite brk, zakažite pregled, otvorite razgovor. I zapamtite– ne morate biti nepobjedivi da bi bili jaki.

