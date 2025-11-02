Neurolozi otkrivaju: Većina ljudi starijih od 50 ne unosi dovoljno ove hranjive tvari

RTV SLON
Foto: Ilustracija

Rješavanje križaljki i drugih misaonih zadataka često se smatra „hranom za mozak“, ali stručnjaci upozoravaju da za zdravlje mozga nije dovoljna samo mentalna aktivnost.

„Našem tijelu su potrebne hranjive materije kako bi biohemijske reakcije, uključujući one u mozgu, funkcionisale normalno“, objašnjava neurologinja dr. Ella Akkerman za Parade. Dodaje da tijelo neke supstance može samo proizvesti, dok druge mora unijeti putem ishrane. „Supstance koje tijelo ne može samostalno proizvesti nazivamo esencijalnima“, navodi dr. Akkerman, ističući da te hranjive materije postaju sve važnije s godinama, kada raste rizik od kognitivnog pada.

Omega-3 masne kiseline – gorivo za mozak

Neurolozi upozoravaju da većina ljudi starijih od 50 godina ne unosi dovoljno omega-3 masnih kiselina, koje su ključne za strukturu i funkciju mozga.

„Omega-3 su sastavni dio strukture i funkcije mozga. To su polinezasićene masne kiseline koje tijelo ne može proizvesti u dovoljnoj količini, pa ih moramo unositi hranom“, pojašnjava dr. Manisha Parulekar.

Postoje tri glavne vrste omega-3 masnih kiselina – ALA (iz biljnih ulja poput lanenog i orahovog), te EPA i DHA, koje se nalaze u masnoj ribi i direktno učestvuju u funkcionisanju mozga i regulaciji upalnih procesa.

Dr. Akkerman naglašava da omega-3 masne kiseline djeluju kao građevni elementi moždanih ćelija, dok dr. Parulekar dodaje da je mozak u velikoj mjeri sastavljen od masti, među kojima je DHA najvažnija.

„Kada unosimo dovoljno DHA, ona se ugrađuje u ćelijske membrane i čini ih elastičnijima, pa se nervne ćelije lakše međusobno povezuju“, objašnjava dr. Parulekar.

Prema riječima stručnjakinja, omega-3 pomažu u smanjenju upala, usporavaju starenje mozga i smanjuju rizik od demencije i Alzheimerove bolesti.

„Iako nije lijek, omega-3 potiče otpornost mozga, poboljšava cirkulaciju i održava njegovu strukturu i funkciju tokom godina“, napominje dr. Parulekar.

Koliko omega-3 je potrebno?

Preporučuje se unos između 250 i 500 miligrama kombinovanih EPA i DHA dnevno, uz naglasak na DHA za podršku kognitivnim funkcijama.

Dr. Akkerman navodi da su dobri izvori omega-3 biljna ulja, masna riba i riblje ulje, ali upozorava da se s dodacima ishrani treba biti oprezan.

„Pretjerane količine omega-3 mogu smanjiti zgrušavanje krvi i oslabiti imuni odgovor. Zato je važno posavjetovati se s ljekarom prije uzimanja bilo kakvih suplemenata“, zaključuje dr. Akkerman.

