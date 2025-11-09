Spriječite zatvor i potaknite probavu uz ovaj jutarnji napitak

Probavni sistem jedan je od najvažnijih pokazatelja općeg zdravlja. Njegovo stanje utiče ne samo na to kako se osjećamo prije, tokom i nakon jela, već i na rad imunološkog sistema, raspoloženje i koncentraciju. Iako hrana ima veliku ulogu, i ono što pijemo – posebno voda – od presudnog je značaja. Započeti dan čašom vode jednostavna je, a vrlo korisna navika za bolju probavu i cjelokupno zdravlje, navodi EatingWell.

Kako voda pomaže probavi

Nakon više sati sna bez tečnosti, sasvim je prirodno probuditi se blago dehidriran. Ispijanje vode odmah nakon buđenja pomaže tijelu da se rehidrira i pokrene probavni sistem. Dovoljna količina vode neophodna je za pravilno funkcionisanje probave, a sve počinje već u ustima – voda potiče stvaranje sline koja omekšava hranu i olakšava gutanje.

Voda je ključna i za kretanje hrane kroz probavni trakt. Kada unosimo premalo tečnosti, probava se usporava.

„Kronična dehidracija i zatvor gotovo uvijek idu zajedno. Nedostatak tečnosti može dovesti do suhe stolice i otežanog pražnjenja crijeva“, objašnjava dijetetičarka Danielle Townsend.

Dodaje da je voda neophodna za ‘podmazivanje’ cijelog probavnog sistema. Rezultat je mekša stolica, lakše pražnjenje i bolji rad peristaltike – prirodnih kontrakcija crijeva koje pomažu njihovom pražnjenju.

Ako se zatvor ne povuče ni nakon što povećate unos vode, moguće je da uzrok leži u manjku vlakana ili nekom drugom zdravstvenom problemu, pa je preporučljivo potražiti savjet ljekara.

Uloga vode u apsorpciji hranjivih tvari

Voda igra važnu ulogu i u prijenosu hranjivih tvari kroz tijelo. „Voda djeluje kao vozilo koje prenosi hranjive tvari kroz krvotok“, objašnjava Townsend.

Mnogi vitamini i minerali rastvaraju se u vodi, što znači da ih tijelo može pravilno apsorbirati samo ako smo dovoljno hidrirani.

„Bez redovne hidracije, tijelo ne može efikasno iskoristiti hranjive tvari potrebne za zdravlje i funkcionisanje organa“, dodaje dijetetičarka.

Kako povećati unos vode tokom dana

Najbolji izbor uvijek je obična voda, ali i druga pića te hrana doprinose unosu tečnosti. Jednostavan savjet je držati čašu vode pored kreveta i popiti je čim se probudite.

Kafa i čaj također doprinose hidrataciji, iako u manjoj mjeri od vode. „Kofein potiče peristaltiku, zbog čega mnogi ljudi imaju potrebu za pražnjenjem crijeva nakon jutarnje šoljice kafe“, pojašnjava dijetetičarka Kelsey Russell-Murray.

Ako vam je voda bezukusna, možete joj dodati limun, bobičasto voće ili mentu. „Limunska kiselina iz limuna može potaknuti stvaranje sline i olakšati probavu“, navodi Townsend.

Ne treba zaboraviti ni da oko 20 posto tečnosti unosimo hranom, posebno putem voća i povrća koje sadrži i do 90 posto vode.

Townsend upozorava da nije dobro piti previše vode odjednom jer to može izazvati nadutost. „Preporučujem da tokom dana pijete vodu u manjim gutljajima, umjesto u velikim količinama odjednom“, savjetuje ona.